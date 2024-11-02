台南前議長郭信良涉索賄1300萬 重判13年

台南市議長郭信良（右一）不受判決影響，昨天照原定行程出席榴陽王世界郭氏宗親總會祭祖大典。（記者王姝琇攝）

2024/11/02 05:30

〔記者王捷、蔡文居／台南報導〕前台南市議會議長郭信良與安南區佃西里長高進見，被控利用土地重劃案，向重劃業者廖堅志索賄一千三百萬元，台南地檢署依貪污罪起訴，台南地院昨分別判處郭信良十三年徒刑、褫奪公權八年，高進見貪污罪九年，教唆偽證六個月、褫奪公權四年，佃西重劃會會長廖堅志免刑。郭信良則表示，將會上訴捍衛自己的清白。

土地重劃業者 砸重金託護航

郭：將上訴捍衛自己的清白

今年五月橋頭地檢署偵辦佃西重劃案，發現廖堅志成立的立城工程專營土地重劃業務，為加快重劃進度以盡快獲利、減少借貸利息，不惜送禮、砸重金拜託相關人員從旁幫忙，曾有民代質詢，有公務員的妻子竟在立城工程行工作，質疑枕邊人是否為白手套。

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廖堅志被橋檢查辦貪污、偽造文書後，高進見疑擔心犯行曝光，今年五月十一日與郭信良一同到台北某律師事務所諮商，意外被南檢查出案外案。

高進見諮詢律師後，要不知情的郭信良服務處黃姓女助理製作「高進見與黃男等人合資購買抵費地不成，最後以一千三百萬元和解」的假契約，想掩飾賄款流向。

檢方指控郭及高共同基於藉勢藉端勒索財物及對職務上行為收受賄賂犯意聯絡，要求廖給付一千三百萬元利潤。郭及高於收受款項後，向南市都發局及地政承辦人員請託或施壓，使一二七四等地號土地得提早於前年五月完成土地登記。

廖堅志疑似擔心郭信良介入重劃進度，同意支付賄款，分兩次在六月與九月間付予郭、高兩人，檢方認為郭信良收取賄款與職務行為間具對價關係，請求法院從重量刑並剝奪公權。

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