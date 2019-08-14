國民黨今砍陳宏昌 不排除接著鍘楊秋興

2019-08-14

〔記者林良昇、王榮祥／綜合報導〕國民黨中評委陳宏昌公開質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」新北市黨部建議開除陳黨籍，國民黨今將召開中央考紀會討論，若無意外，將通過並提報今天下午中常會，正式開除。國民黨籍的前高雄縣長楊秋興前晚也在臉書發文批韓，國民黨已進行調查，不排除將比照陳宏昌開鍘。

楊批韓夜店是進行式 質疑未捐補助款

楊秋興前天深夜在臉書發文批評高雄市長韓國瑜「小三、酗酒、夜店是現在進行式」、「未依承諾捐選舉補助款、結餘款」；韓昨反駁是不實指控，指自己「市長任內沒醉過一次，到高雄一年半沒去過夜店」，國民黨中常委姚江臨則要求開除楊秋興黨籍。

韓國瑜昨天在會勘淹水災情後接受媒體採訪表示，市長任內沒喝醉過一次， 到高雄一年半沒去過夜店，也不知夜店長什麼樣， 生活過得很單純，每天工作十個小時以上，不知楊為什麼做不實的指控。

韓：自己默默行善 不知夜店長什麼樣

韓國瑜也強調，自己默默行善捐款，本著良知良能去做不會敲鑼打鼓告訴全天下，楊秋興並不了解他的捐款狀況，他也不會想把捐款單據拿出來。他並舉小林村裁判費為例，是事情爆發出來才講，該做捐款的事，他從沒有停過。

國民黨高市黨部主委莊啟旺表示，黨部昨天不論是電話或網路，皆湧入許多抗議聲浪，黨部正蒐集相關資料，會反映給中央，由中央做最終決定。楊秋興昨手機關機，暫時無法聯繫與得知其說法。

莊啟旺認為，陳宏昌與楊秋興兩人情況有差異，陳宏昌透過麥克風，說詞都非常肯定，並且站在蔡英文總統旁助選；楊秋興在臉書發表文章，內容有許多不確定的語氣及問號，對於這些疑問句，所要表達的真正意義為何？黨部正進行相關調查，並與律師討論文章爭議點。

姚江臨昨表示，楊秋興發臉書批韓國瑜是「有心人操作」，一定是來自黨外，「國民黨內大家有這麼大的仇恨嗎？」現在是選舉期間，國民黨只有提名一個總統候選人，如果對國民黨的候選人汙衊、攻訐，一定要處理，「沒有別的話可以說」。

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