郭柯王幕僚傳明天先會面…參選否 郭營：順其自然

2019-08-14

〔記者陳柔蓁、陳鳳麗、陳昀、沈佩瑤／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三人會箭在弦上，外傳三方幕僚週四將會面。王、柯陣營昨低調不願證實，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨表示，三方幕僚已開始進行溝通，談話主軸將是「中華民國的現狀，以及目前面臨的情勢交換意見」，不會與選舉完全相關。

劉宥彤也重申，郭台銘到現在還沒有二○二○年總統的參選規劃；至於三人見面後會不會規劃？就「順其自然」。

外傳郭、柯、王幕僚會將在週四中午登場，王金平辦公室昨低調回應，已接到邀約，但相關細節尚未確認。台北市政府副發言人柯昱安僅透露「本來就一直都有保持私底下聯繫，時間還在討論當中」。

劉宥彤則說，目前有接到柯方來電約見面，進展到「約時間」；會是八月還是九月見？以什麼形式見面？都還在討論，不排除公開，談話主軸將是「中華民國」，不會談到是誰選（總統），也沒有正、副問題。劉宥彤重申，郭台銘到現在還沒有二○二○年總統的參選規劃，至於三人見面後會不會規劃，就順其自然；三人合作機制或空間，若是以「為中華民國好」、「為兩千三百萬同胞好」，郭都會願意。

曾馨瑩堂哥：老虎軍團已整裝待發

儘管郭柯王三人會還在籌劃，但支持郭參選的「老虎軍團」已整裝待發，曾馨瑩的堂哥曾惠騰說，希望郭王柯聯盟本週會面就會宣布參選，全台老虎軍團的團員都準備好了，隨時可動起來，全力為郭董助選。

同時與郭、王交好的政界人士指出，郭、王合作仍有機會，但兩人還須再討論參選時誰正誰副，不會這麼快有結果，柯文哲會是「大聯盟」的一角，做為支持兩人參選的後盾。

柯文哲昨受訪重申，私底下見面，每個人都說很憂心，但憂心有什麼用，問題是下一步怎麼做，總是要大家談一談，不過發現要三個人同時找出來時間不容易，就讓幕僚去排時間。

諷韓品德差？ 柯：別對號入座

另外，柯文哲前晚接受電視專訪，提到「能力可以後天訓練，品德很難」說法，被外界解讀暗諷國民黨總統參選人韓國瑜。柯昨受訪連忙要大家別對號入座、穿鑿附會，強調「我只是在說我個人的經驗」，因為平常接觸很多機要、幕僚，發現能力是可以後天訓練，但如果他平常晚上花天酒地，然後來開會又遲到打瞌睡，這就很難訓練，「我只是在講我的經驗，OK？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法