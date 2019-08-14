國民黨內評估：郭柯王結盟 恐裂解黨

2019-08-14

〔記者林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲的「台灣民眾黨」成立後，極力拉攏鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平，「柯郭王」結盟氛圍已成，國民黨及高雄市長韓國瑜整合郭、王觸礁，黨內陷入低氣壓。黨務人士分析，若三人合作，對國民黨有極大破壞力，最差情況就是國民黨遭裂解。

柯文哲、郭台銘、王金平三人會面有譜，結盟氛圍已成，國民黨內整合陷入僵局。黨內人士指出，黨內高層一定有在運作，評估最壞情況，但郭、王可能脫黨的影響，除了黨內高層外，相關會議討論觸及甚微，提都不敢提，氣氛詭譎，黨內擔心「恐怕已經沒救了」。

傳郭向藍營青年招手

黨內人士表示，藍營內部傳出郭台銘在招兵買馬，有些藍營青年被徵詢加入郭陣營；也傳出郭台銘辦公室會開始恢復正常運作。雖然不能確信有多少人會去幫郭台銘，但相關傳言也表現出郭如果參選，可能裂解國民黨的重大危機。

黨務人士坦言，郭台銘如果參選，對國民黨有極大破壞力。如果不是「鋼鐵韓粉」，郭最直接就是吸到「青年藍」、「菁英藍」的選票；這些人在初選過程中比較挺前新北市長朱立倫，郭台銘會是第二選擇，韓國瑜恐怕只能排到第三，如果郭真的要選，確實有些人會去幫忙。

至於柯、郭、王等人動向對國民黨影響程度如何？黨務人士分析，如果只有柯文哲選總統，對國民黨殺傷力不大；如果是郭台銘出馬，勢必要和柯、王合作才有戲，但菁英藍、青年藍是否能接受柯、王？就像排「志願」一樣，「非韓」優先還是「非王、非柯」優先？有沒有人帶頭衝？在郭台銘脫黨參選的最壞情況下，左右國民黨會被裂解的程度。

另一名黨內人士則認為，國民黨內當然會對韓國瑜有疑慮，畢竟韓在初選勝出後，看起來沒有積極動作展現誠意與郭台銘整合；但郭也有很大問題，口口聲聲說要救黨救國，卻很像「輸不起」，情況像是可能害了國民黨、還讓民進黨繼續執政，相關疑慮郭也要說清楚。

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