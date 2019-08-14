黨紀暴力能證明什麼？

2019-08-14

記者蘇永耀／特稿

國民黨現在的氣氛很詭異，黨內總統初選獲得壓倒性大勝的高雄市長韓國瑜，應有高度自信廣開言路，海納百川，爭取更多支持，現卻反其道而行，以黨紀暴力強壓黨內異見，不見整合卻擴大裂痕，這是在演哪齣戲？

韓國瑜生活「精彩」，這早是公開秘密，就連韓自己也承認這確實是「過去式」。但台灣社會很溫暖，對於反差很大的勵志故事，通常都會高度評價，韓國瑜只要好好幹地方首長，早出晚歸、宵旰勤勞些，那些所謂「現在式」、「現在進行式」的指控，自然不攻自破。

這就像一個優秀學生拿好成績是應該的，但過去在放牛班的學生成績突飛猛進，更受激賞是一樣道理。韓國瑜以前如有許多的不堪，恰恰是現在表現的最大空間，事實上，即便只有一點點不一樣，在特定媒體的推波造神下，由負轉正絕非難事。

總統初選後的韓國瑜，人氣不增反減，關鍵仍在高雄市長作為，不斷遭遇檢視，像是最基本的地方行程也常常臨時取消或一變再變，更不用說每週四要早起北上參加行政院院會，除了被批評不尊重，夜生活「精彩」說法自然不脛而走，尤其週末的選舉造勢活動，也影響正常上班時間的公務作為。雖說市府發言人粉飾稱市長為「責任制」工作，但軍校出身的韓國瑜最清楚，首長如無法身先士卒，如何領軍服眾？

面對批評，就是直接把事情做好做對，證明自己。但從國民黨到韓國瑜陣營，卻選了最糟糕的處理方式。韓國瑜在臉書稱自己「溫良恭儉再也不讓了」、「讓著你以為是怕你」，一副回到街頭混混叫陣口吻。韓辦恫嚇提告，國民黨更迅速準備開鍘，「以戰止戰」會終結不利說法嗎？還是此地無銀三百兩，反而更甚囂塵上？答案應該很清楚。

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