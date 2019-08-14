陳宏昌：不是開除我 黨就能團結

2019-08-14

韓花天酒地的事實 若希望得到法院認證 願意奉陪

〔記者蘇永耀、周湘芸／綜合報導〕國民黨中評委陳宏昌公開質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」國民黨新北市黨部決定開除陳黨籍，預計提報今日中央考紀會及中常會通過。陳宏昌昨受訪表示，開除他一人不會換得國民黨的團結，眼前是國民黨的路線有問題，國民黨提名韓國瑜當總統讓民眾憂心，燈不點不亮，現在「燈不就點亮了」。

黨的路線有問題 提名韓讓民眾憂心

陳宏昌也證實收到韓國瑜寄出的存證信函。他強調，「韓在立委任內花天酒地是事實，幾乎是人盡皆知，如果韓希望這段過往得到法院認證，願意奉陪」。

陳宏昌表示，為了台灣的將來，他必須要站出來講出良心話，尤其韓國瑜進去北京派駐香港的中聯辦，更讓台灣人「著驚」，台灣千萬不要變成香港第二。如果韓國瑜「有幸」當選總統而走這路線，中華民國就此消失，這就是目前老百姓最大的擔心。

陳宏昌強調，韓自認放縱是廿年前的事，稱現在已經變好人，問題是選民會相信嗎？至少他是不信，更何況前高雄縣長楊秋興還說這是「現在進行式」，如果得到法院認證，韓國瑜選情不會如雪崩式下跌？

對於韓辦擬提告，陳也不解說，到有女人陪侍的場所就叫做喝花酒，韓自己都承認有過。而到那場所喝酒時，手會擺放哪個地方？當然是陪侍的女子，這就是所謂的「抱女人」，而他說的「整天」也是語助詞，如同我們會說一個人整天趴趴走，韓粉如刻意窮於字面質疑，那只會愈描愈黑，自己難看而已。

陳宏昌還說，韓國瑜立委任內花天酒地曾被媒體人質疑，韓也大方承認，在世新大學演講也以此「勵志」故事與學子互勉，「難道是韓市長酒喝多了，講過的話都忘了？還是他花天酒地的定義和大眾認知不同？」很多過去在立法院的好朋友應該都還記得。

很多人不滿黨 「幹在心裡口難開」

陳宏昌說，國民黨不是開除一個陳宏昌就可得到團結，後面還有更多的人不滿國民黨，但在目前的氣氛下，他可以不客氣說，是「幹在心裡口難開」，只有他這種不怕死的，乾脆就藉由機會把話講開了。

被問到黨內不諒解為何要在對手蔡英文面前批評韓國瑜？陳宏昌也坦白表示，以他目前的身分，不透過這種比較特別的場合說，會有其他機會嗎？大家會聽得懂嗎？作為國民黨員或許他有錯，但以一個愛護台灣前途來說，相信「我是對的」。

表達地方基層深切的憂慮 何錯之有

陳宏昌強調，這件事情凸顯的是國民黨路線問題，「黨中央為什麼不聽實話？一個超過四十年黨齡的同志，表達地方基層深切的憂慮，何錯之有？」這樣搞下去以後國民黨就變成一言堂。陳說，國民黨是百年老店，雖然現在換人的機會微乎其微，但韓如果繼續選下去，他擔心最後大選將輸掉。

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