「黑暗宇宙偵探」超強！歐幾里得望遠鏡驚人首批觀測數據公布

2025/03/20 00:38

〔編譯管淑平/綜合報導〕歐洲太空總署(ESA)19日發表「歐幾里得(Euclid)」任務的第一批天文勘測科學數據,迄今為止的資料,已使研究人員得以建立一份38萬個星系的詳細目錄,預期這些資料帶來如雪崩般的「大量新發現」。

19日公布的是歐幾里得任務勘測天空3個區域的首批科學數據,涵蓋最遠達到距離地球達105億光年的2600萬個星系,使研究人員得以建立第一份詳細的星系目錄,包含超過38萬個星系,依形狀、大小等特徵分類。但是這僅占任務最終觀測範圍的約0.5%,而且僅是1週的觀測成果。

參與任務的多倫多大學天文物理學家沃姆斯利(Mike Walmsley)說,這份目錄「將是有史以來最大規模星系外觀詳細目錄的第一部」。

歐幾里得望遠鏡2023年升空部署,預計6年任務期內將勘測涵蓋3分之1的天域範圍,繪測超過15億個星系。這項任務目標是要了解宇宙膨脹和結構,解開暗能量和暗物質之謎,這兩者據信在宇宙組成物質中占95%,其餘5%是如恆星、行星、氣體、塵埃和地球上所有熟悉的物質等「普通物質」。

新公布的歐幾里得觀測影像顯示,在「宇宙網(cosmic web)」中的星系大尺度組織,星系集中分布在這個宇宙骨架中,之間夾雜著虛無空間,彷彿星系是坐落在巨大空泡泡上。研究人員指出,宇宙網的結構提供有關暗物質和暗能量的線索。ESA科學總監孟德爾(Carole Mundell)稱歐幾里得是「黑暗宇宙偵探」,「我們現在只了解宇宙的約5%,其餘95%是黑暗、未知的」。

歐幾里得研究暗物質的一種方式,就是利用重力透鏡效應,即被暗物質包圍的大質量星系,會扭曲更遙遠背景星系朝地球傳播的光線。歐幾里得一週的時間就捕捉到500個強重力透鏡效應事件,沃姆斯利說,這成果「超乎預期」,其中時空的扭曲明顯可見,背景星系呈現出弧形和環形,透過精確測量這些明亮的弧形,便可揭露可測但不可見的暗物質。

20年前率先提出歐幾里得任務的其中一名天文學家、英國太空總署(UK Space Agency)首席科學家亞馬拉(Adam Amara)說,看到這些觀測資料「令人鬆了一大口氣」,「所有我們設計它所要達成的所有科學目標,正開始如預期地得出成果,甚至比我們原本所期待的還要好」,他說,「我相信其中會有突破性的科學成果,而且很多」。

這次公布的數據量總計達35TB(兆位元組),相當於連續播放200天的4K影片。下一批勘測數據預計2026年10月公布,涵蓋的區域將比這次發布數據所涵蓋區域大30倍。

