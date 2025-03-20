「黑暗宇宙偵探」超強！歐幾里得望遠鏡驚人首批觀測數據公布

根據歐幾里得任務首批勘測科學數據建立的星系目錄。（法新社）

2025/03/20 00:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）19日發表「歐幾里得（Euclid）」任務的第一批天文勘測科學數據，迄今為止的資料，已使研究人員得以建立一份38萬個星系的詳細目錄，預期這些資料帶來如雪崩般的「大量新發現」。

19日公布的是歐幾里得任務勘測天空3個區域的首批科學數據，涵蓋最遠達到距離地球達105億光年的2600萬個星系，使研究人員得以建立第一份詳細的星系目錄，包含超過38萬個星系，依形狀、大小等特徵分類。但是這僅占任務最終觀測範圍的約0.5％，而且僅是1週的觀測成果。

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參與任務的多倫多大學天文物理學家沃姆斯利（Mike Walmsley）說，這份目錄「將是有史以來最大規模星系外觀詳細目錄的第一部」。

歐幾里得望遠鏡2023年升空部署，預計6年任務期內將勘測涵蓋3分之1的天域範圍，繪測超過15億個星系。這項任務目標是要了解宇宙膨脹和結構，解開暗能量和暗物質之謎，這兩者據信在宇宙組成物質中占95％，其餘5％是如恆星、行星、氣體、塵埃和地球上所有熟悉的物質等「普通物質」。

新公布的歐幾里得觀測影像顯示，在「宇宙網（cosmic web）」中的星系大尺度組織，星系集中分布在這個宇宙骨架中，之間夾雜著虛無空間，彷彿星系是坐落在巨大空泡泡上。研究人員指出，宇宙網的結構提供有關暗物質和暗能量的線索。ESA科學總監孟德爾（Carole Mundell）稱歐幾里得是「黑暗宇宙偵探」，「我們現在只了解宇宙的約5％，其餘95％是黑暗、未知的」。

歐幾里得研究暗物質的一種方式，就是利用重力透鏡效應，即被暗物質包圍的大質量星系，會扭曲更遙遠背景星系朝地球傳播的光線。歐幾里得一週的時間就捕捉到500個強重力透鏡效應事件，沃姆斯利說，這成果「超乎預期」，其中時空的扭曲明顯可見，背景星系呈現出弧形和環形，透過精確測量這些明亮的弧形，便可揭露可測但不可見的暗物質。

20年前率先提出歐幾里得任務的其中一名天文學家、英國太空總署（UK Space Agency）首席科學家亞馬拉（Adam Amara）說，看到這些觀測資料「令人鬆了一大口氣」，「所有我們設計它所要達成的所有科學目標，正開始如預期地得出成果，甚至比我們原本所期待的還要好」，他說，「我相信其中會有突破性的科學成果，而且很多」。

這次公布的數據量總計達35TB（兆位元組），相當於連續播放200天的4K影片。下一批勘測數據預計2026年10月公布，涵蓋的區域將比這次發布數據所涵蓋區域大30倍。

???? Euclid releases first batch of survey data, including a preview of its very own deep fields!



With just one scan, #ESAEuclid has already spotted 26 million galaxies ???? https://t.co/tx2645SJLo



Let's explore the treasure trove that our #DarkUniverse detective has uncovered ????… pic.twitter.com/lrpAF5OLeP — ESA's Euclid mission （@ESA_Euclid） March 19, 2025

歐幾里得深空勘測影像。（路透）（記者管淑平攝）

歐幾里得任務去年10月公布的影像，涵蓋4萬1000平方度的全天域圖中，歐幾里得勘測的南天域部分以黃色標示。（法新社檔案照）

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