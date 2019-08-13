指韓抱女人被開除黨籍 陳宏昌：開除我1人不會換得國民黨團結

2019-08-13 18:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨中評委陳宏昌前天公開質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」國民黨新北市黨部昨召開考核紀律委員會，決定開除陳黨籍，預計提報明下午的中常會通過。對此，陳宏昌今日受訪表示，開除他一人不會換得國民黨的團結，眼前是國民黨的路線有問題，國民黨提名這樣的人讓民眾憂心，燈不點不亮，現在「燈不就點亮了」。

身兼國民黨中評委的新北市蘆洲區湧蓮寺主委陳宏昌，前天在蔡英文總統前來參拜的場合，公開抨擊國民黨總統參選人韓國瑜，「我的兒子最近問我，為什麼國民黨可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂，抱女人的人當總統，這樣我以後也要這樣。」陳還說：「夭壽阿，這樣我要怎麼教兒子！」為避免言論擴大，國民黨快刀處理由中央考紀會建議開除陳黨籍，預計報明日下午的國民黨中常會通過。

陳宏昌今日受訪說，國民黨提名這樣的人，讓大家產生疑慮，為了台灣的將來，他必須要站出來講出良心話。尤其韓進去北京派駐香港的中聯辦，更讓台灣人「著驚」，看看香港現在變成這個樣子，台灣千萬不要變成香港第二。如果韓「有幸」當選而走這路線，整個國家都會被捧去，中華民國就此消失，這就是目前老百姓最大的擔心。

之所以批評韓國瑜，陳宏昌強調，他諍言的對象是國民黨，黨中央應要長遠思考，很多人都知道韓國瑜的缺陷一大堆，對於韓自認打麻將抱女人是二十年前的事，但現在已經變好人。問題這樣說選民會相信嗎？至少他是不信，更何況前高雄縣長楊秋興還說這是「現在進行式」。

對於韓辦擬提告，陳也不解說，到有女人陪侍的場所就叫做喝花酒，韓國瑜自己都承認有過。而到那場所喝酒時，手會擺放哪個地方？是酒杯嗎？當然是陪侍的女子，這就是所謂的「抱女人」，而他說的整天也是語助詞，如同我們會說一個人整天趴趴走，韓粉如刻意窮於字面，包括去質疑有沒有每天抱女人，那只會愈描愈黑，自己難看而已。

陳宏昌強調，這件事情凸顯的是國民黨路線問題，不分青紅皂白迅速開除他，難道他是「何等偉大」嗎？

這樣搞下去以後國民黨就變成一言堂，沒人敢講敢批評，希望國民黨能扮演泱泱大黨的中道力量，尤其經過這場奇怪的黨內初選後，其他黨內候選人的資歷、品行、能力等，哪一個會比韓國瑜差？雖然現在換人的機會微乎其微，但韓如果繼續選下去，他擔心最後大選將輸掉。

對於遭到開除黨籍，陳宏昌也說，國民黨不是開除一個陳宏昌就可得到團結，後面還有更多的人是不滿國民黨，但在目前的氣氛下，他可以不客氣說，是「幹在心裡口難開」。因為一般人講這種話沒份量，退休的人也不講，只是心裡面很賭爛，只有他這種不怕死的，乾脆就藉由機會把話講開了。

被問到黨內不諒解為何要在對手蔡英文面前批評韓國瑜，陳宏昌也坦白表示，以他目前的身分，不透過這種比較特別的場合說，會有其他機會嗎？大家會聽得懂嗎？他如在馬路上講豈不就會被當成瘋子，作為已經退休的人，拿麥克風要去哪講呢？燈不點不亮，現在「燈不就點亮了」，懂得人就拍手，不懂的人就罵他，作為國民黨員或許他有錯，但以一個愛護台灣前途來說，相信「我是對的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法