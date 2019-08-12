吃喝玩樂抱女人？昨認錯今晚硬起來 韓國瑜：以為我怕你

2019-08-12 23:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚透過臉書指出，「黑韓產業鏈」在最近淒慘的台灣經濟裡一枝獨秀，原本著愛與包容的心情，對那些為了利益不惜泯滅良知的抹黑、抹紅、抹黃等栽贓侮蔑者一笑置之，但不得不承認，這世界上就是有些「我只是讓著你、你卻以為我怕你」的「白目囡仔」。

前立委、國民黨中評委陳宏昌昨天陪同蔡英文總統參香時說被兒子質問「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂、可以抱女人的人當總統」，立刻引發各界議論，陳宏昌今早已火速被地方黨部提報開除黨籍；韓國瑜競選總部今下午聲明已寄出存證信函，限對方3天內道歉，韓國瑜今晚進一步透過臉書澄清。

他說，自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒，「狎佞風月之事更是避之唯恐不及」，真不知道「陳宏昌是著了哪路小鬼的道」，「居然敢在湧蓮寺觀世音菩薩面前，為了自己的政治利益漫天撒謊、誹謗他人」。

韓國瑜指出，當聽到陳宏昌說「夭壽！這樣以後要怎麼教兒子」時，立刻決定一定要追究到底、絕不善罷干休，因為如果放任這樣一個有錢有勢有身分的知名人士，任意在神明面前「歹心烏肚」地「黑白講」，一面陷害同志、一面汙衊清白，全台灣做父母都會擔心「夭壽！這樣以後要怎麼教孩子？」

所以「希望陳宏昌能夠再回到湧蓮寺，好好對著觀世音菩薩的聖面，想想這一切的因緣果報，三天之內等待他的公開道歉」，否則律師團將依刑法第310條加重誹謗罪及民法侵權行為，追究相關法律責任。

韓國瑜表示，很久以前就說過「溫良恭儉、再也不讓」，為了整個台灣社會，真的要開始「常懷菩薩心，當用霹靂手」，不然政壇一直充斥著這些抹黑不用負責、誹謗不用證據的無恥歪風，哪還有資格談什麼民主價值、與人道精神的崇高追求？

所以「從今天開始，溫良恭儉、韓國瑜再也不會讓」！

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