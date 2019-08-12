韓國瑜擬告前藍委 他諷：到時國民黨「換韓」又一陣亂

2019-08-12 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委、現任中評委陳宏昌昨（11日）諷刺高雄市長韓國瑜，「國民黨怎麼提名一個整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的總統候選人？」言論遭韓粉罵翻，韓競辦則限期陳宏昌3天內道歉，否則要提告。對此，綠委李俊俋認為，只要證實當事人指控為實，退燒的韓流馬上變成票房毒藥，到時國民黨「換韓」又要一陣忙亂。

針對陳宏昌這番話，韓國瑜昨回應指出，他年輕當立委時確實放縱過，喝酒、抽菸、打麻將及不認真，也曾多次公開承認，自己不會逃避這段迷思的過去，但現在的他跟20年前已不一樣。

對此，李俊俋在臉書表示，國民黨中評委陳宏昌擔任湧蓮寺主委，只是陪著總統蔡英文參拜，講了一些祝福的話，順道質疑一下韓國瑜以前吃喝玩樂，結果韓粉們又森七七了，韓國瑜本人還喊提告。雖然這是國民黨家務事，路過一下看看就好，但他還是忍不住想說幾句。

李俊俋提出3點表示，首先，總統候選人本來就會受到放大檢視，今天的韓國瑜要切割20年前的韓國瑜，也要看選民是否接受。韓國瑜沒有大器看待，團隊馬上急著喊告，如指控者證實這不是假新聞，法院認證韓的荒唐史，是否又要罵法院、罵檢察官、罵民進黨？

再來，不管批評韓國瑜的人是國民黨中評委、宮廟主委、同黨立委，還是一般民眾，韓粉的容忍值都超低，「愛與包容」的韓式寓言早破功，這也難怪郭台銘和王金平都懶得理韓。

最後李俊俋認為，只要證實當事人指控為實，退燒的韓流馬上變成票房毒藥，到時國民黨「換韓」又要一陣忙亂。反之民進黨相對簡單，只要趕快端出牛肉，大家齊心協力繼續為民眾謀福利。一句話：「真金不怕火煉」！

國民黨新北市黨部今天召開考核紀律委員會委員會議，十分鐘開完會、火速做出對陳宏昌開除黨籍決議。

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