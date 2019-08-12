陳宏昌批韓延燒 市黨部主委：韓國瑜不告也不用選總統了

2019-08-12 17:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕前立委、國民黨中評委陳宏昌昨天以新北市蘆洲湧蓮寺主委身分接待蔡英文總統參香時，致詞時提到兒子向他質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」狠批高雄市長韓國瑜，國民黨新北市黨部13位紀律委員無異議做出對陳宏昌開除黨籍決議，全案報中央考紀會議決。國民黨新北市黨部主委李乾龍更說，支持韓國瑜提告澄清，認為「如果不提告，那韓國瑜也不用選總統了。」

李乾龍說，昨天陳宏昌說的話讓很多黨員無法認同，韓國瑜雖然承認過去有打牌、喝酒，但沒有「抱女人」這種事，如果不提告，那韓國瑜也不用選總統了，認同韓國瑜提告作法，雖然陳宏昌事後澄清沒有指名道姓，但任何人都聽得出來是在講韓國瑜。

9年交情至此 韓「很不樂見也很難過」

李乾龍表示，昨天晚上約11點半韓國瑜透過人打電話給他，預告今天下午會召開記者會，要求陳宏昌3天內道歉，否則提告，韓國瑜也沉痛表示跟陳宏昌曾經在立法院共識9年，很意外有這樣的言論，沒想到9年的交情，竟落得法庭相見，韓國瑜「很不樂見也很難過」。

李乾龍說，陳宏昌可能是因為過去有些「心理上的不平衡」，才說這些話，陳宏昌身為宮廟主委、中評委，以主人的身分表示祝福無可厚非，但不應該在這樣的場合詆毀本黨候選人、墊高對手，很多黨員無法認同，黨部網站、電話都湧入抗議聲浪。

對於陳宏昌批評黨部開鍘行為有如紅衛兵，李乾龍則回應，公道自在人心，像是中評委趙守博在中評會也砲聲隆隆，黨也沒有議處，強調「不同的場合、應該說不同的話」，國民黨並不是一言堂。

至於未來國民黨是否就和陳宏昌一刀兩斷，選舉不再合作？李乾龍說，陳宏昌話講得很絕，今天新北市黨部開會前也頻頻聯繫陳宏昌，昨天更透過三重幫大老直接和陳宏昌溝通，但都沒有用，因此並不是沒有徵詢過他的意見，但陳宏昌應是「吃了秤砣、鐵了心」，沒表示道歉意願，他今天是以沉重的心情主持考紀會，但希望黨中央仍有轉圜空間。

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