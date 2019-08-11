被爆「吃喝玩樂抱女人」韓國瑜：現在已不一樣

2019-08-11 15:22

〔記者張協昇／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，11日中午在南投縣議會與地方人士座談，會後有媒體問及前藍營立委陳宏昌質疑國民黨為何提名一個吃喝玩樂抱女人的人選總統，將來如何教小孩?韓國瑜則表示，他年輕當立委時確實放縱過，喝酒、抽菸、打麻將及不認真，他也曾多次公開承認，自己不會逃避這段迷思的過去，但現在的他跟20年前已不一樣，陳委員顯然仍活在過去的記憶中，希望陳委員能多來了解現在的他和以前有什麼不一樣。

也有媒體問及受颱風影響，高雄山區豪雨不停，通往那瑪夏區的道路出現土石流阻斷交通。高市府今早宣布，那瑪夏區停止上班、上課，韓市長是否有掌握災情?韓國瑜表示，他是今天上午才從高雄到南投，昨天他一直密切注意高雄有無災情，整個高雄市38個區大致沒問題，那瑪夏區豪雨不斷造成災情，包括疏散等一切救災工作都按照SOP程序，由副市長李四川坐鎮指揮，他都有掌握。

韓國瑜在與地方人士座談時則砲轟民進黨執政不力，人民苦哈哈，並老調重彈，強調兩岸應和平交流往來，人進得來、貨出得去，台灣才能發大財，並希望南投鄉親2020年一定要讓民進黨下台，台灣才有未來。

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