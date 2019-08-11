高雄豪雨市長卻拚選舉 挺韓北漂媽媽發文質疑遭韓粉洗版

2019-08-11 14:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕利奇馬颱風引進西南氣流，高雄山區的桃源區、那瑪夏區降下大雨，那瑪夏今天還緊急停班停課，但市長韓國瑜仍依既定行程到南投跑選舉，讓由綠轉藍、一路相挺韓國瑜的北漂媽媽潘金英，在臉書發文表達不滿，感嘆高雄市民成了㳄等公民，不料卻遭到韓粉洗版，質疑她變心了。

潘金英稱自己是北漂族母親，去年選前全力為韓國瑜輔選，韓上任後依舊力挺，與杏仁哥、陳清茂、文山伯等人，都是高雄知名的挺韓大將。

不過，對於高雄山區豪雨，韓國瑜今天仍前往南投跑總統選舉行程，潘金英今天中午在臉書粉絲團發文透露不滿。

潘金英說：「説真相往往是要付出代價的！苦民所苦？經濟100分、政治零分？」桃源區因利奇馬颱風過境，豪雨成災，居民陷於險困之中，謝區長盡忠職守，但怎不見到韓市長，對受困牽離之苦的市民有隻字片語的關心呢？「怎麼市長在南投、不在高雄呢？這是為什麼呢？」

潘金英感概「高雄市民什麼時候變成㳄等公民，沒大人了！」她也知道這文一P0，又要被萬箭穿心，可是真相往往是要付出代價的！

潘金英也呼籲韓國瑜「我們雖然支持您選總統，但更希望您能更重視高雄市民的生命，財產安全！如果您欺騙了高雄市民，難道就不會欺騙台灣人民嗎？不是黑韓，是希望韓市長能做更好！」

韓國瑜的國政發言人何庭歡也展現風度，在潘金英的臉書留言說「謝謝金英姐的提醒」。

但其他韓粉可不買帳，紛紛洗版說「不用天天酸言酸語，還標榜自己多支持韓市長」、 「金英姐原來你也變心了啊」、「鄭文燦都可以隔海提前指揮佈置，為什麼韓市長就不能異地掌握災情？非得每次跑到現場？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法