陳宏昌批韓國瑜 新北黨部認「汙衊、詆毀」開除黨籍

2019-08-12 14:37

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韓競總要求道歉否則提告 陳宏昌：這群人像紅衛兵

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨中央評議委員會委員陳宏昌昨天接待蔡英文總統參香時，提及「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」狠批高雄市長韓國瑜，國民黨新北市黨部召開考核紀律委員會委員會議，做出對陳宏昌開除黨籍決議。提案今天將呈報中央考紀會議決。

韓國瑜坦承放縱過 但現在已不一樣

國民黨中評委、前立委陳宏昌昨天質疑國民黨：「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」國民黨總統提名人韓國瑜在南投參訪回應，自己年輕當立委時確實放縱過，喝酒、抽菸、打麻將及不認真，他也曾多次公開承認，自己不會逃避這段迷思的過去，但現在的他跟20年前已不一樣，陳顯然仍活在過去的記憶中，希望陳能多來了解現在的他和以前有什麼不同。

國民黨新北市黨部今天召開考紀會，審查蘆洲區黨部考紀會提報有關中評委陳宏昌違反黨紀案，議程指出，中評委陳宏昌11日在公開場合，以言論污衊、詆毀本黨提名之總統候選人。

提案並指出，陳宏昌違反本黨黨員處分規程，12日蘆洲黨部考紀會開會決議，建議以開除黨籍懲處。

國民黨考紀委員今天下午在新北市黨部觀看陳宏昌昨天接待蔡英文總統時，致詞的新聞影片，並附上多家媒體報導。

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