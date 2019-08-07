聖文森總理明生日 蔡英文國宴上先慶生

2019-08-07 22:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚偕同副總統陳建仁伉儷以國宴宴請來訪的聖文森總理龔薩福伉儷，盼透過更多計畫的推動，共同落實聯合國永續發展目標。

總統表示，上個月我們剛完成的「自由民主永續之旅」，造訪了聖文森及格瑞那丁，非常感謝好朋友龔薩福總理伉儷親自接待歡迎，加勒比海的美麗風光和熱情好客的人民，也讓我們印象深刻。

總統說，很高興在很短的時間內就能夠在台灣接待龔薩福總理伉儷，相信未來在首任大使柏安卓的協助之下，雙方可以有更多的交流合作。

總統提到，龔薩福總理的三公子Storm，及兩位女公子，包括今天在座的艾希斯都曾經來台研讀華語。今天訪團裡的神秘嘉賓，就是三年前拿到紐約律師資格的艾希斯。艾希斯發揮所長，在聖國駐聯合國代表團工作，歡迎她再次回到台灣，也希望訪團貴賓都能盡情享受在台的行程。

總統指出，明天8月8日，是一個很特別的日子，除了是總理的生日，也剛好是我們的父親節。在這一個值得慶祝的日子，總理將為聖國在台新設立的大使館揭牌，更是格外有意義。她代表政府和全體人民，預祝總理生日快樂，以及父親節快樂。

隨後，龔薩福總理致詞時，首先感謝總統熱誠款待，他提到，這是他第11次來台，也是第10次以總理身分造訪，每次來台都讓他加深對中華民國台灣這塊土地的尊敬。

龔薩福表示，台灣在各個領域所締造的成就驚豔全球，聖國感到非常驕傲及榮幸能與台灣互稱摰友，在聖國過去獨立的40年之中，有38年享有與台灣的堅定邦交。兩國有很多相同之處，我們都是島國，共同面對氣候變遷的挑戰，也同樣面對不穩定的國際政經情勢。然而兩國的情誼，並不構成對其他國家的敵意，相反的，我們更需要跟全世界的人當好朋友，共同打造更美好的世界。

龔薩福認為，也就是這樣的原則及立場，讓聖國近來得以獲選為聯合國安理會非常任理事國一員。聖國與台灣的關係已步入成熟階段，聖國在台灣成立大使館，就是兩國邦誼開花結果的最佳例證。

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