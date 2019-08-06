超友好！聖文森總理率團訪台 將主持新大使館揭牌儀式

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Dr. the Hon. Ralph E. Gonsalves，圖左）伉儷今起率團訪台，進行為期一週的國是訪問。（外交部提供）

2019-08-06 09:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Dr. the Hon. Ralph E. Gonsalves）伉儷今起率團訪台，進行為期一週的國是訪問。龔薩福將主持在台新設大使館的揭牌儀式，也將會晤蔡總統、接受軍禮歡迎及國宴款待，外交部今天表達誠摯歡迎，並表示兩國邦誼堅定緊密，將全面深化關係。

龔薩福伉儷一行8人今（6）抵達台灣訪問，將停留至12日。

外交部今天上午發布新聞稿表達歡迎，外交部並指出，龔薩福訪台期間，將會晤蔡總統、接受軍禮歡迎及國宴款待，另將主持聖國在台新設大使館的揭牌儀式。此外，龔薩福總理也將會晤外交部長吳釗燮，並接受吳部長款宴。

外交部並說，訪賓另將拜會工研院、國合會、參觀世貿中心、北投溫泉博物館、十鼓仁德文化園區、奇美博物館、台江國家公園、新北市立圖書館及板橋林家花園等，以了解台灣政經及人文等領域的最新發展。龔薩福總理也將接見聖國在台留學生，瞭解在台就學及生活情形。

外交部表示，龔薩福總理來訪是積極回應蔡總統的邀請，並且來台主持聖國大使館的開幕儀式，象徵台聖兩國堅定的邦誼及緊密的合作關係。外交部並強調，未來雙方將進一步增進兩國在政治、經貿投資、財政及犯罪防治等領域的合作及交流，全面深化兩國友好邦誼。

蔡總統上月進行「自由民主永續之旅」訪問聖國，受到龔薩福高度禮遇及盛情接待，就兩國共同關切事項廣泛交換意見，並見證兩國簽署財政合作協定及打擊跨國犯罪協定。蔡總統當時親自邀請龔薩福總理伉儷訪問，並為聖國在台新設立的大使館揭牌。

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Dr. the Hon. Ralph E. Gonsalves）伉儷今起率團訪台，進行為期一週的國是訪問。（外交部提供）

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