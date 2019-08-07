聖國在台大使館將加深邦誼 蔡總統盼龔薩福總理持續為台發聲

2019-08-07 21:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日偕同副總統陳建仁伉儷會晤聖文森總理龔薩福伉儷，並接受駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）呈遞到任國書，期許聖國在台大使館的成立，讓台聖兩國友好邦誼再上層樓，並期盼龔薩福總理持續支持台灣的國際參與，共同為世界做出更重要的貢獻。

總統首先在龔薩福總理伉儷等貴賓觀禮下，接受柏安卓呈遞到任國書，歡迎來台履任。

隨後，總統與龔薩福總理會談時表示，歡迎龔薩福總理再度來到台灣，龔薩福是台灣的老朋友，這次是第11度訪問台灣。

總統指出，龔薩福總理不僅是聖國有史以來任期最長的總理，也是加勒比海地區各國任期最長的總理。這也表示龔薩福總理長期以來治國成績斐然，所以受到各界的肯定以及愛戴。尤其，今年聖文森也獲選為聯合國安理會2020-2021年非常任理事國，相信可以對促進世界穩定和平做出重要貢獻，作為友邦，我們也同感光榮。

總統提到，上個月她率團訪問聖國，看到台聖雙方的許多合作成果都相當豐碩，不論是在技職訓練和人才的培育、基礎設施的建置，或是科技在醫療和農業當中的應用，成果都非常令人印象深刻。相信聖國在台大使館的成立，可以讓台聖兩國的友好邦誼再上層樓。

總統說，聖文森對台灣的支持不遺餘力，尤其是在面對北京當局在加勒比海地區的滲透和操作，仍然堅定堅持兩國的邦誼。也多次在聯合國大會總辯論當中，為台灣仗義執言。她要代表台灣人民表達最誠摯的感動以及感謝。

總統期盼在今年9月的聯合國大會上，龔薩福總理也能夠再次為台灣發聲，並且持續支持台灣的國際參與，讓兩國能夠在國際場域相互扶持，共同為這個世界做出更重要的貢獻。

龔薩福表示，很高興能再次來到台灣，他第一次來到總統府是在2001年。並表示，現今的世界充滿了挑戰和複雜的問題，但其實都有解決的方式。

龔薩福總理指出，沒有任何一個國家有權力去干涉其他國家的事務，無論這個國家有多強大、多富裕，或者是面積人口有多大，我們必須要互相尊重，而且透過多邊的合作來採取行動；任何國家都不應該用武力去威脅其他國家，這是違反聯合國憲章的，我們應該要和平地共處。

總理提到，在全世界各地及台灣人民的心中，台灣是一個非常受到全世界尊敬的國家，看到台灣在過去以來的成就和克服的挑戰，令人感到讚嘆。聖文森亦是一個海島國家，必須要向台灣學習，台聖兩國邦誼長達38年，一直確保可以互相協助及合作，展現出彼此的愛。此次他訪台，即有許多聖國年輕人請他代為向總統致意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法