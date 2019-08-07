聖文森總理訪台 盛讚蔡總統為女性典範

2019-08-07 18:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今下午以軍禮歡迎來台訪問的加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）。聖文森總理龔薩福致詞時表示，蔡總統首次造訪聖文森時，聖國的青年都非常興奮，因為能親眼見到一位女性總統；龔薩福說，他認為由蔡總統這樣的女性來領導台灣這個國家，對全國女性、特別是聖國女性，是非常了不起的典範。

蔡總統今下午在中正紀念堂以19響禮炮迎接來台訪問的聖文森總理龔薩福及其訪問團，副總統陳建仁、外交部長吳釗燮與行政院長蘇貞昌也都出席。蔡總統致詞時說，上月出訪聖文森，在當地受到聖國政府的高規格接待，讓雙方累積豐碩的出訪成果；蔡總統表示，總理龔薩福在不到一個月的時間就率團回訪，充分展現對雙方邦誼的高度重視，她代表中華民國政府表達最誠摯的感謝。

蔡總統說，龔薩福總理此次來訪，最重要的目的即為替聖文森在台灣設立的大使館揭牌，她相信未來在新任大使與我國政府的共同努力下，絕對能讓台聖兩國邦誼創下新的里程碑。

聖文森總理龔薩福則說，在聖國獨立的40年歷史中，台聖兩國邦誼已經持續38年，此次來訪是要為聖文森駐台大使館揭牌，他相信成立大使館是非常重要的里程碑，對台灣一定會有許多助益；龔薩福並說，此次聖國派了一位非常了不起的女性擔任駐台大使，未來她將竭誠服務台灣政府與人民。

總統蔡英文晚間將舉辦晚宴款待總理龔薩福，並接受聖文森首任駐台大使柏安卓呈遞到任國書。

聖文森首任駐台大使由柏安卓（Andrea Bowman）出任，她曾長期擔任聖文森第一女子中學校長。

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