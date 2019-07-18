聖文森當選聯合國理事國 蔡英文：台灣同感驕傲

2019-07-18

〔記者蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」抵達加勒比海友邦聖文森訪問，並於當地時間十六日前往聖文森國會發表演說，蔡總統盛讚聖文森當選為聯合國安理會的非常任理事國，能在國際組織促進世界和平安全，是一項不凡的成就，身為友邦的台灣同樣感到驕傲。

蔡總統在聖國總理龔薩福及國會議長湯瑪斯陪同下進入國會發表演說。總統首先恭喜聖文森當選為聯合國安理會的非常任理事國，她強調，雖然台灣並非聯合國成員，但一直是國際社會中負責任的一份子。台灣和聖文森一樣，致力落實聯合國的「永續發展目標（SDGs）」，並提出「國家自願檢視報告」，非常願意和國際夥伴攜手合作。

議長：持續在國際聲援台灣

湯瑪斯議長表示，聖文森當選聯合國安理會的非常任理事國，期盼能與世界各國共同為了一個更好的世界而努力，台灣了解聖國的理念也願意一起合作，聖國將持續在國際上支持台灣。

結束國會演說後，總統參觀植物園並植樹，在參觀聖文森國鳥亞馬遜鸚鵡時，鸚鵡還用中文打招呼：「妳好！」隨後總統參訪台聖合作計畫成果展，並出席「聖國警備用車贈交儀式」。聖國因山勢起伏，地形崎嶇，警車耗損嚴重，台灣同意援助採購警用車，協助改善聖國治安。

總統也當面邀請龔薩福訪問台灣，為聖國新設的大使館剪綵。結束聖文森的訪問後，總統在當地時間十七日上午抵達另一加勒比海友邦聖露西亞，並展開會晤聖露西亞總理查士納等行程。

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