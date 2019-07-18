聖文森部長世衛發聲挺台 蔡英文到訪致謝

2019-07-18

總統抵聖文森 國會發表演說

〔記者蘇永耀、呂伊萱／綜合報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」抵達加勒比海友邦聖文森訪問，並於當地時間十六日前往聖文森國會發表演說。蔡總統代表台灣人民，感謝聖文森長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲。總統還特別提及現場另一位非常支持台灣的友人、聖國衛生部長布朗。

感謝聖國支持台灣 參與國際

蔡總統先是代表台灣人民，感謝聖文森長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲。包括去年龔薩福總理在聯合國大會總辯論時強調，聯合國沒有任何原則性根據，可以拒絕台灣參加聯合國各專門機構工作的權利。

蔡總統當地時間十六日前往聖文森國會大樓發表演說，布朗到場聆聽，蔡總統特別提及，布朗在台灣有很多粉絲，今年五月，布朗部長在世界衛生大會（WHA）上談到，台灣二千三百萬人的利益不該被政治綁架。這番言論讓她至今難忘。總統演說後也與布朗部長握手致意。她稍後受訪時說，很多台灣人都對他印象深刻，尤其是在國際的舞台上替台灣發聲，我們也都非常感謝。

布朗錄製影片 熱情致意台灣

布朗今年五月在WHA為台灣仗義執言廣為人知，除蔡總統親自感謝外，陪同總統出訪的民進黨立委管碧玲、羅致政與趙天麟也和布朗會談。管碧玲在臉書上分享與布朗一同錄製的影片，布朗熱情向台灣致意，「從聖文森及格瑞那丁傳遞所有的愛給台灣，非常高興蔡總統來訪，期待兩國友誼與合作關係長存！」

聖文森國是台灣國際上的堅實友人，布朗連年在WHA為台灣發聲，他今年五月的慷慨陳詞更在網路爆紅，吸引台灣網友湧入布朗臉書道謝。布朗在WHA大會中直言，中國政府對台灣沒有管轄權與控制權，台灣從來不是中國的一部分。且台灣過去曾參與WHA，如今無法出席的唯一原因就是北京不喜歡現在的台北政府，反問：「台灣二千三百萬人民的衛生權益難道要被政治偏見綁架嗎？」

布朗也提出獨到的政治見解說，就像加勒比海多個國家都受邀出席，並不會違反「一個加勒比」，「一中」就像「一個加勒比」一樣，應被解讀為擁有共同歷史文化及傳承的概念，而台灣出席並不違反「一中」。

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