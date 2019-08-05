嗆韓「亡國佬」中客去年選舉挺姚 網嘆：看得比台人透徹

2019-08-05 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前到桃園景福宮參拜，遭一名中國遊客站在韓粉群中狂比「倒讚」手勢，並對韓國瑜嗆聲「看看香港吧！亡國佬！中國人受到的苦難，就是你們台灣未來的命運」，有粉專就曝光這名中客私訊他們的訊息內容，原來這名中客去年在台北市長選舉中曾力挺姚文智。

近日在韓國瑜造勢場合上比倒讚、嗆韓「亡國佬」的中國遊客，丈夫是中國上海人，而妻子則是住在桃園的外省第二代，平常旅居日本，這次回台旅遊特地前來韓國瑜的造勢場合表達意見。

臉書粉專「只是堵藍」PO文曝光了這對中客中丈夫的私訊，可以看到丈夫表示去年11月九合一大選時他也在台灣，而當時他更是到台北市政府前全程聲援民進黨台北市長候選人姚文智，他表示姚文智不僅年紀和他相仿，而對民主自由的價值觀也類似，是個有才華、熱愛台灣的人，大嘆實在「可惜了」。

粉專「只是堵藍」表示「感動到快流眼淚了」，更怒指「對於現在檳榔的作為，小編只能說這位中國人看的遠比台灣人都透徹！先知！」

許多網友也在底下留言表示「為挺柯師傅棄姚道歉」、「可憐台灣人沒眼光被滲透騙」、「要人認錯是很困難的，姚黑如此、柯粉如此、昌粉韓粉也亦然」、「還有傻傻的人盲目跟風不知所謂」，但也有網友持不同意見「只怪他當初選戰打得太爛了，只能從柯文哲跟丁守中選一個。」、「我不認為姚姚有才華」。

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