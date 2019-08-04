震撼教育！「嗆韓」中客力挺民主自由 批台灣人不懂中國多殘酷

2019-08-04 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在各臉書粉專留言表示，自己就是新聞畫面上對韓國瑜比「倒讚」的中國人。他直言，台灣人不了解中國政府多殘酷，台商在大陸接受短暫的經濟優惠，跟1950年代的「公私合營」，都是同一種套路的「狼吃羊」。他直問台灣人，為什麼中國的高官兒女，特權、金錢都不缺，但為什麼稍微有智商的中國人，都想方設法要逃離中國、移民海外？難道台灣人都不會用大腦好好思考一下嗎？他苦口婆心問，台灣人難道願意重回「因言獲罪的年代」嗎？更感嘆「台灣人的今天真的得來不易，大家真的要珍惜啊。」最後語重心長表示，真的輪到用自己的血作為教訓，來繳學費時，絕對是後悔莫及。

根據該則貼文，這名中裔工程師表示，自己在日本生活已有30餘年，自身對政治議題並不是特別熱衷，但由於親眼目睹過中國的文化大革命，切身經歷過兩地的生活，因而得已比較「民主自由」與「專制獨裁」的差異。他直呼，自己很清楚什麼才是「人的生活」。

他直言自己的「藍營」台灣朋友「幼稚天真」。去年他參觀景美人權文化園區，而他聽說很多台灣人自己都沒去過。他苦口婆心問，台灣人難道願意回到「因言獲罪」的年代嗎？更感嘆「台灣人的今天真的得來不易，大家真的要珍惜啊。」他直言，台灣和韓國經歷抗爭運動，如今已民主化了，然而中國的民主化運動卻持續被鎮壓，而一國兩制的香港，前景更是莫測、堪憂。他表示，其實很多中國人支持台灣的民主自由，但不是每個人都「敢」發聲、都「能」發聲。

他表示，自己或許沒有資格批評台灣人，但也請台灣人好好思考「自我認同」的問題。他表示，他在日本生活的日子裡，從不避諱承認自己來自中國，但在同時，也會清楚表明自己的立場就是，「凡民主自由的社會我都支持，凡獨裁專制的體制我必反對。」

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