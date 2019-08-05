國民黨整合 王金平怨初選建議沒被採納

2019-08-05 11:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜整合出現難關，將指望國民黨主席吳敦義出面整合，前立法院長王金平今表示，初選之前他很多的建議一樣都沒有被採納，未來也沒有什麼好建議，未來和韓國瑜的見面「以後再說」，現在並不急。

王金平今揮毫寫「齊心共榮逆增上緣」、「戮力同光順益下情」對聯送給網友，王會前受訪，被問到是要跟誰「齊心」？是跟鴻海創辦人郭台銘？台北市長柯文哲？還是韓國瑜？王金平未正面回應，僅意有所指地說「台灣、台灣，台灣金團結。」

對於近期與郭台銘見面，是否談「郭王合作」？王金平指出，上週六有見過面，兩個人相談甚歡，兩人的共識就是，一起要為台灣的前途來共同打拚。而要用什麼樣的方式打拚，「就沒有再一進步談了」，也還沒有談到選舉上的合作。

是否有談到國民黨整合的問題？郭台銘是否提到什麼時候跟韓國瑜見面？王金平則都說不知道，稱郭台銘並沒有談到相關議題。媒體追問，是否有「郭王配」的可能，王金平說，現在沒有這個設想，未來也不清楚，但他和郭台銘間是「隨時可以約見面的」。

而對於白派要角、前立委林國正擔任韓國瑜競總執行長，王金平則說，人各有志，我們給予尊重，給予祝福。

對於韓國瑜昨天表態，希望國民黨主席吳敦義出來整合可能離開的黨員同志，王金平說：「指的是誰我不知道，如果是我的話，我想當時初選之前我諸多的建議，他一樣也都沒有採納，那未來也看起來也沒有什麼好再跟他建議的。」

媒體追問，這是心結原因嗎？王金平說：「我自己不清楚。」如果願意採納的話是有整合的可能嗎？王則說，未來的問題未來再說。

王金平也表示，吳敦義沒有聯絡過他，而與韓國瑜下次的會面，他已經跟居中牽線的國民黨前主席連戰表達要再見面「以後再說」，現在不急，未來再看看因緣。對於與柯文哲是否見面？王金平強調，也是以後再說。

對於外界評估「郭柯王」是鐵三角？王金平今天聽了後表示，他自己也不清楚，難以評估，所謂3人結盟都是假設性問題，根本都還沒有成形。

王金平強調，他和郭台銘的共識就是一起為台灣的前途共同努力，他的主張就是「台灣金團結」，是努力的目標。

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