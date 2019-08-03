談大選合作? 郭董今晤王金平

2019-08-03

〔記者陳昀、陳柔蓁、洪瑞琴、王榮祥／綜合報導〕國民黨已提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，但鴻海創辦人郭台銘迄今未表態支持韓國瑜，脫黨參選傳聞不斷，前立法院長王金平持續勤走基層，同時堅稱自己「選到底」。據了解，王、郭兩人今天將會面，雙方是否觸及未來合作事宜，格外引人關注。

郭幕僚：老友見面很正常

對於今天將「王郭會」，王金平昨晚受訪時先是詫異問「誰說的」？隨後大笑說「見面後再告訴你」；記者追問兩人今天會面是在何時、何處？王都笑而不答，只說他今天會待在台北。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤則說，幕僚沒聽說，但老朋友任何時間見面都很正常。

韓：整合有誠心耐心信心

韓國瑜今天將啟動總統大選的下鄉之旅，首站選在桃園。不過，黨內整合問題依然無解，王金平昨受訪時證實他未接受韓國瑜邀請出任副手，並強調「我一定參選到底，這句話從來沒有變過」，「以前講過的話都算數，從來沒有改變過我的講法」。韓國瑜則透過幕僚強調，仍然會以「誠心、耐心和信心」為原則，來推動國民黨內的整合問題。

韓國瑜指出，會展現最大的誠心，也會有充足的耐心持續等待，更對黨內政治領袖對中國國民黨的熱愛，有完全的信心。他相信黨內重量級人物都可感受到，台灣民眾對於在二○二○年翻轉台灣、改變台灣的殷切期待，他期盼能與所有有志之士共同打拚，改變台灣的命運。

王金平昨參加台南一中校長就職典禮受訪時，重申自己一定參選到底。至於以什麼角色位置「參選到底」？王金平說「上天自有安排，上天怎麼安排就怎麼走」。

對於拒絕出任韓副手的原因？王金平說，韓市長可以考量的人非常多，所以讓韓盡量去考量別人，充分考慮什麼樣的人選才能夠跟他相輔相成。

台北市長柯文哲正籌組台灣民眾黨，王金平認為，柯會組政黨，有一定的意義，代表人民對藍綠都沒有太多期待，希望有中道力量出來。未來是否與台灣民眾黨有合作的可能？王金平回應表示，「這方面目前我們也不宜多說話，未來再說嘛」。

劉宥彤昨也被問到，郭台銘是否有意願加入台灣民眾黨？劉認為，郭還在國民黨，是榮譽黨員，可能不會參加。

郭營籌備粉絲見面會

郭台銘返台至今，尚未出現在社會大眾面前，劉宥彤說，正在籌組郭台銘的粉絲見面會，規劃觀賞基金會拍攝的小林村紀錄片《不要害怕忘記》，因今年是八八風災十週年，目前在找場地，後續開放報名。

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