駐歐盟代表處國慶酒會 大幅國旗、Q版賴清德貼圖吸睛

比利時聯邦眾議院外交委員會主席、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席范荷芙（Els Van Hoof）。（法新社檔案照）

2024/10/03 09:13

〔中央社〕駐歐盟兼駐比利時代表處今晚舉行國慶酒會，歐洲議會議員蓋勒、比利時國會議員范荷芙等均致詞表達將持續力挺台灣，駐歐盟代表李淳以購自網路的Q版賴清德祝賀生日貼圖、幽默演說吸引外賓開懷大笑。

布魯塞爾希爾頓逸林酒店（DoubleTree Hilton）2日在大門口掛上一面大幅中華民國國旗，駐歐盟兼比利時代表處全員出動迎接各國駐地外交人員和在地民意代表等友台人士，共約300人出席祝賀台灣生日快樂。

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李淳首先致詞表示，2024是民主蓬勃的一年，從台灣到歐洲議會（European Parliament）、比利時國會都完成了重要選舉，雖然極端政治的高漲引起討論，但我們都該為彼此有能力以公平可信的選舉程序來捍衛民主感到驕傲。

他說特別在台灣，選舉受到外來勢力全面且明顯的干預，讓人常開玩笑說還有其他政黨未經登記就在台競選。李淳也提到，部分來賓僅僅是出席今晚的活動就可能成為中國干涉目標，讓他除了感謝也對民主更有信心。

李淳強調，台灣正站在民主與極權鬥爭的最前線，這場對抗的結果將對全世界帶來長遠影響，因此並非只是台灣的事，而是所有想過民主生活方式者的事。

除了投影秀出Q版賴清德圖片，李淳也秀出代表處委託比利時漫畫家針對中國荒謬曲解聯合國大會第2758號決議的諷刺漫畫，幽默生動的言詞讓外賓笑聲不斷。

比利時聯邦眾議院外交委員會主席、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席范荷芙（Els Van Hoof）在致詞時引用美國民權鬥士安傑洛（Maya Angelou）名言「你也許無法控制所有發生在你身上的事，但你可以決定不被這些事所貶損」，她說這些話也正描繪出台灣過去以來在中國脅迫下展現的超強韌性。

范荷芙並提到中國懲罰所謂分裂份子的法律，包括支持台灣有意義參與國際組織，「因此我也是分裂份子」。她說，今年她本人與全球超過200位國會議員都獲美國聯邦調查局（FBI）告知電腦被中國駭入，親身經歷了中國試圖壓制批評聲音的作為。

范荷芙說她保證將與議員同僚持續在比利時國會為台灣發聲、譴責中國的軍事恫嚇和資訊攻擊、支持台灣有意義參與國際組織。

在6月選舉成功連任的歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）也致詞說他是因批評新疆人權狀況而被中國政府制裁的5位歐洲議員之一，而「我們全都視此為光榮」。

蓋勒提到今年副總統蕭美琴在就任前到訪歐洲議會，還有幾位台灣新一屆立委已來歐洲議會拜訪，他本人也將於近期再次赴台訪問，傳達新一屆歐洲議會持續堅定與台灣夥伴站在一起。

長期挺台的比利時前國會議員達爾曼（Georges Dallemagne）則表示他支持台灣人選擇未來的自由，並支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

國慶酒會由具聲樂才華的代表處公使馬博元夫妻共同領唱國歌，並邀請台灣旅荷古典樂團「兩房藝廳」（Chamber X Chamber）演奏台灣名曲，獲來賓驚喜好評。

農委會駐外人員並在現場設攤推廣台灣有機紅茶、宣傳即將在台舉辦的「2024有機世界大會」（Organic World Congress）。台灣美食鹹酥雞、涼麵、牛腱滷味等則吸引外賓大排長龍。

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