近30年還沒完沒了！ 砂糖平準基金仍留鉅額賸餘

隨著國際經濟環境變遷，國內種蔗製糖早已不符經濟效益，砂糖供應來源，已由自產轉向進口成品糖或進口原料糖經精煉成白糖後，再供應市場消費。（資料照，台糖提供）

2024/10/03 09:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據審計部報告，政府早期為穩定國內砂糖外銷價格，設立台灣地區砂糖平準基金，但國內砂糖市場自2005年間全面自由化，該基金已長期喪失設置平準功能，經濟部已於1996年同意基金結束，但28年來始終無法結束，且基金鉅額賸餘滯留，存續必要性亟待檢討。

審計部說，砂糖平準基金設立目的為穩定砂糖外銷保證價格，兼以保護蔗農收益。因國際經濟環境變遷，國內種蔗製糖早已不符經濟效益，砂糖供應來源，已由自產轉向進口成品糖或進口原料糖經精煉成白糖後，再供應市場消費。我國加入WTO後，國內砂糖市場即採關稅配額制度方式逐步自由化，2005年 2月起砂糖市場全面自由化。

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依經濟部於1996年間召開研商該基金存續會議紀錄列載，該基金已無法發揮原有運作功能，原則同意基金結束，台糖公司也表示該基金確已無法符合基金設置目的。

立法院預算中心2004至2017年度營業預算評估報告計13度提出：「該基金階段性任務已完成，應予裁撤，或保證價格制度雖為照顧蔗農，惟其用意與原立法意旨不同」等意見。另審計部歷年亦數次促請台糖公司及經濟部檢討，2022年抽查台糖公司期中財務收支時仍未見改善。

審計部指出，該基金自2004年度起至2023年9月間基金收入來源僅有利息收入，尚無其他收入，主要是國內蔗糖之生產成本已高於國際糖價，且台糖公司每年大量進口原料糖進行精煉後，皆供應國內市場所需，長年已無砂糖外銷實績，支出則僅有1筆14萬餘元，2013年辦理蔗農訓練及宣導補助費用。

審計部說，砂糖平準基金已完成階段性任務，儲備保證糖價差額資金之原有設置功能及目的已不復存在；又截至2023年9月底止，該基金賸餘金額高達1億444萬餘元，均為銀行存款（含孳息），長期滾存滯留，基金存續必要性亟待檢討。

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