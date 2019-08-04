見不到郭台銘 韓陣營將請馬、吳協助

2019-08-04 14:18

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘回台，已和前立法院長王金平密會、台北市長柯文哲通電話，和高雄市長韓國瑜卻尚未會面，韓陣營人士表示，不到最後關頭不會放棄團結，會用最大誠心、耐心、信心推動整合，韓郭兩人還未見面，這幾天若郭還是沒回應，打算找前總統馬英九、國民黨主席吳敦義協助聯繫，盼能見面

柯文哲籌組台灣民眾黨，郭台銘、王金平、柯文哲3人建立聯繫管道，國民黨暗藏分裂危機，韓國瑜與王金平、郭台銘的會面引人關注，對於與王、郭的會面，韓陣營人士表示，一直都有在安排，韓國瑜已跟王金平見過面了，王當天就是表達他的態度，表達祝福，但還是會勤走基層，當天碰面並沒有談任何職務上的議題。

韓陣營人士說，既然已經見過面，王金平應暫時性不用安排見面了，或許要靜候王的決定，等一段時間後在談比較適合，目前以安排「韓、郭」會面為主。

韓陣營人士指出，很多話有時透過彼此傳話不是那麼準確，也沒有辦法真正表達當事人意願，能親自跟郭台銘見到面是最好的，韓陣營已數度向郭傳達，包括郭回台當天就有表達想跟郭見面，但一直都沒有得到正面回覆，如這兩天仍沒有得到郭的回應，會請馬英九、吳敦義協助聯繫，看能不能安排見面，但目前仍是韓陣營方面直接先去邀約，沒透過馬、吳，畢竟韓才是當事人。

韓營也強調，不到最後關頭不會放棄團結，會用最大誠心、耐心、信心推動整合，這段時間，有很多黨內大老都自動伸出援手，協助韓陣營表達拜會意願，韓仍在等待郭的回應。

對於郭、王之間已經先會面，韓營人士表示，郭、王本來就是朋友，他們互相見面，韓完全沒有意見。韓陣營重申，對於所有黨內重量級政治人物愛黨、愛國的情懷深具信心，所謂的脫黨不在韓的考慮之內。

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