焦點評論》這四個男人

2019-08-04

記者鄒景雯／特稿

今年的政壇很熱鬧，時序走到八月，值得談談四個男人，也就是韓國瑜、郭台銘、王金平與柯文哲。這幾個男人的政治互動，將會蔓延於未來一整個月的行事曆上，成為影響明年一月大選的序曲之一。

先從郭台銘講起，這位政界新鮮人打從美國散心回來，昨天上午，已經與王金平會面，如何分析這件事情，大致不出三者。

首先，這是啟動郭王合作的開始，不論方案內容如何調整，雙方都有高度合作的意願與需要，因為在韓國瑜正式獲得提名之後，他們至今都沒有忘卻對於參政的興趣；其次，郭王都是以競選總統作為思考的標的，甚至都曾經發過「只幹一任就好」的豪語，企圖心不言而喻，然究竟誰當頭，雙方終須同意妥協，也肯定是此後密集磨合的重點；第三，郭王都把柯文哲的「台民黨」，視為可以結盟的對象，同意保持友好關係，但都主張「以我為主」，換言之，柯Ｐ是為側翼，這由郭先見王，尚未見柯，王也先見郭，而把柯文哲的邀約展延到下週再談，可以充分顯見。

一個是初選的第二名，一個退出初選，郭台銘與王金平的老友自然結合，當然與國民黨訴諸的團結，是兩條各自發展的軸線，這時必須談到韓國瑜，這位贏得初選、取得正當性的被提名人，又在打什麼算盤？

理論上，搶得正朔，理當希望一統全黨，但是一介草莽突然打進京城，面臨到現實上的困難，於今只能「先團結可以團結的」，例如第一時間就偃兵息甲的朱立倫；郭台銘與王金平都屬於具有團結難度者，遠遠超過了韓國瑜的處理能力。

例如，韓營就認為郭董是馬英九鼓勵參選的，團結的責任在馬，不在韓，倘若韓郭一旦見面，郭董一定會說「讓老大哥先選一次」，韓總能怎麼回應？至於韓王之間，倒是在連戰出面之下，有過一次餐敘，有關王任副手搭檔之議，是連戰的提倡，不是王的意思，也不是韓的計畫，站在韓國瑜的角度，鐵定認為他的票源包括韓粉與地方派系，大於王的地方派系，因此不會認知王金平與他具有互補性。

甚至，針對郭王合作，韓營內部正在觀察其可吸收淺藍與淺綠的潛在能力，不乏認為：如果郭王的參選能把這些游離選票給固定住，使其不流向蔡英文，只要三成韓粉能堅持到底，這種組合的三腳督，未必不利韓國瑜最後拔得頭籌。

第四個男人柯文哲，希望與郭王組成鐵三角，已是路人皆知，他的立法院不分區席次能否如願有所斬獲，郭的資金、王的組織，是重要，但不是最大要害，關鍵仍在能推出什麼樣的政黨名單陣容？在柯Ｐ自己不參選的情況下，夠格國會議員檔次的，必須是自己可以發光的恆星，而不是只會繞著柯Ｐ轉的行星，其徐圖二○二四的大計，能否順利踏出第一步，大夥不妨拭目以待。

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