鮑魚大亨鍾文智炒股重判落跑 最高檢將查法院是否疏於科技監控

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智落跑最高檢察署今發布新聞稿指出，將請台北地檢署查明釐清法院是否有疏於科技監控，並將調查結果陳報予最高檢察署。 （資料照）

2025/03/16 14:46

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智因炒作TDR，近日被重判30年5月徒刑定讞，宣判後發現鍾文智已經落跑。最高檢察署今日發布新聞指出，三審期間，法院雖一度令鍾接受科技設備監控，但期滿時卻未延長，僅加重具保金，引發外界質疑有無疏漏，將請台北地檢署查明釐清，並將調查結果陳報予最高檢察署。

最高檢指出，鍾文智操縱台灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt, TDR），違反證交法及洗錢罪，本月3月12日宣告刑合計30年5月，北檢於同日啟動防逃機制拘提無著，立刻發布通緝，同時通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防止鍾文智逍遙海外。

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外界質疑，鍾文智身揹重罪為何沒有科技監控還能落跑？高院則證實，因合議庭於去年10月17日鍾文智科技設備監控期間屆滿前，審酌他均有定期赴警局報到，情況正常，且有限制出境、出海處分，因此認為加保2千萬元，可有效降低他棄保潛逃的可能性，故將保證金提高至1億元後，未延長科技設備監控。

最高檢表示，2017年間鍾文智就曾冒用他人護照出入國，因此外界質疑法院在其科技設備監控期滿期間，為何未予延長？將請台北地檢署儘速查明釐清，並將調查結果陳報最高檢察署。

最高檢察署也函請台高檢署將鍾文智潛逃的事實，提供法院作為定應執行刑裁定的裁量參考，並促請法官從重定刑。另也呼籲鍾文智儘速到案，面對刑罰制裁，請國人切勿藏匿鍾文智或使之隱避，如涉犯刑法藏匿人犯罪，最重可處2年有期徒刑；若有知悉其行蹤者，也請躍提供相關情資，協助司法人員儘速將他緝捕歸案，以落實刑罰執行，確保司法威信。

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