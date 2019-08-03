助韓整合郭王 馬連出面未奏效

2019-08-03

是否破局？吳敦義：不能風吹草動就評論

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選二○二○年總統，黨內整合成了棘手難題，鴻海創辦人郭台銘脫黨參選的傳聞不斷，前立法院長王金平也堅稱「選到底」，前總統馬英九與前黨主席連戰雖出面助韓整合郭、王兩人，但成效不彰。國民黨主席吳敦義昨被問及總統大選是否面臨整合破裂時指出，目前各種訊息都有，所有訊息都要確認後，他才能夠做處置，不能只是「風吹草動」，就去發聲評論。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後，至今未與韓國瑜會面，脫黨參選傳聞未斷，馬英九被黨內點名負責「拉回郭董」。馬英九昨出席活動受訪時說，希望郭台銘支持國民黨的團結，大家坐下來談談，尤其是和韓國瑜，因為那時郭台銘也主張參加初選；但被追問「如何說服郭韓合作？」馬回應：「等我有這個機會再告訴你」，再被問「郭台銘不接你電話？」馬回說，接不接電話不重要，重點是願不願意與韓見面。

對於是否擔心郭台銘出走，馬表示，應該不至於吧。外傳韓、郭有心結，馬則表示，初選過難免會有，但既然人選已出來，大家應該尊重體制，團結打贏二○二○。被問到郭台銘是不相信韓國瑜嗎？馬表示，也不是不相信，兩人主張不完全一樣，但還是可以合作。

除了馬英九整合郭台銘遇到阻力，連戰出面協助整合王金平也同樣不順利；連戰在上月廿七日、全代會前一天曾設宴邀請王金平、韓國瑜，席間連戰建議韓國瑜邀王擔任副手，韓、王都沒多說什麼，連戰上月廿九日再邀王韓會面，王金平便婉拒出席。

據了解，在此之前，韓國瑜也曾暗示王金平擔任副手或合作，但雙方並未達成共識，加上郭台銘動向不明，也還未與王金平會面，因此王至今未做最後決定，還要求幕僚近期減少行程，讓他有時間好好想一想。

吳敦義昨出席活動受訪時，對於郭台銘可能脫黨參選的傳聞回應說，「我們都不知道，我們對各種風吹草動不會評論，一定要先確認」。媒體追問是否有與郭台銘聯絡？他只以「謝謝」兩字回應。

吳敦義強調，任何政黨都要團結，才能在公平選舉中獲得圓滿勝利，「我希望唯一的總統候選人就是韓國瑜」。

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