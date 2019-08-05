各方拉攏 王營：下一步還早

2019-08-05

〔記者邱燕玲、卓怡君／台北報導〕國民黨提名高雄市長韓國瑜參選二○二○總統後，國民黨的整合至今未完成，除了鴻海創辦人郭台銘是否參選備受矚目，前立法院長王金平也成為各方拉攏的對象。對於王的下一步，王陣營昨天表示，「還早」。

王金平雖未參加國民黨初選，但一路堅持「參選到底」，韓國瑜成為國民黨總統被提名人後，王也未停止勤走基層的行程，媒體多次詢問是否支持韓國瑜，王四兩撥千斤，只回「支持中華民國！」對連戰建議韓邀王擔任副手，王更是予以婉拒。

相較之下，王金平與多年老友郭台銘則維持密切關係，台北市長柯文哲也不時向王請益。郭台銘前天與王單獨密會長談，由於郭對韓仍有疑慮，因此向王請益後續因應，但兩人都對談話內容保密。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨也對「郭王會」表示，郭王兩人是好朋友，好朋友隨時通電話、見面也不需要安排，兩人會面很自然；因為兩人會面沒有人參與，無法回答他們到底說了什麼。

熟悉政治運作的政壇人士指出，國民黨內有意競逐大位的人都自比「蔣經國再世」，但蔣是經過多少職位的淬鍊，才當上總統大位，才能處理人與事。前總統李登輝是經過六年的政務委員、天天跟著蔣經國，外放地方六年，再當副總統，經過這麼長的歷練，他當總統算「毀譽參半」。接下來的陳水扁、馬英九，其表現大家都心裡有數，蔡英文總統有歷練但沒淬鍊，至於要選總統的韓國瑜，以為「賣個菜就能當總統」，大家都快暈倒。

王金平目前仍是各路人馬積極拉攏的對象，挺王系統也有連署備案。對於下一步，王陣營指出，現在離九月登記前（指申請為總統、副總統選舉被連署人）還早，「看天意如何，順天理就國泰民安」。

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