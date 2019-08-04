三人互動頻頻》郭台銘、柯文哲前天通電話 郭台銘、王金平昨密會

2019-08-04

是否參選2020 郭辦：目前為止郭台銘無規劃

〔記者陳昀、陳柔蓁、林家宇、周敏鴻／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選失利後政治動向受到關注，返國不久的郭台銘前天和籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲通電話，昨天和「參選總統到底」的前立法院長王金平密會長談，郭、王、柯互動引發政壇議論。

郭不信任黨 晤王尋求意見

親王人士指出，郭台銘一回國就透過前立委許舒博邀王金平見面，但兩人沒有直接觸及總統大選誰配誰的話題，除了老朋友聊天敘舊，也針對彼此近況及後續規劃交換想法，尤其郭對國民黨中央不太信任，希望在面對國民黨高層積極尋求整合前，先聽聽王金平的意見。

郭台銘原本想約王金平在土城順聖宮見面，因消息提前曝光而改到鴻海總部，雙方面談近二小時。昨天雙方都不願對外透露密會內容。

藍營人士指出，郭台銘有意邀王金平合作，整合其陸軍資源，再決定要不要和柯文哲結盟，但國民黨初選結束後王金平對自己的下一步始終沒有定調，對於郭的提議一直沒有正面回應。

傳柯邀加入台民黨 郭婉拒

國民黨內也傳出，郭台銘前一天就和宣布籌組「台灣民眾黨」的柯文哲見面，對於柯邀約加入籌組的「台灣民眾黨」，據說郭已予以婉拒，理由是未來可以無黨籍參選；但兩人也達成共識，維持友好關係，郭也不排除提供贊助，為雙方保留合作空間。

郭辦昨接受記者求證時否認有郭柯會；對於是否參選總統，郭辦則保留彈性回應：「目前為止郭台銘無規劃參選。」

柯文哲昨晚出席「二○一九大稻埕情人節」，柯被問到是否與郭台銘見面時說，現在這種電子的時代，哪裡需要見面？電話打一打就通了。

稍晚郭辦則證實，郭柯兩人有短暫通話。據了解，先是郭台銘之子郭守正與台北市政府顧問蔡壁如通電話，兩人講了一下會不會碰面，蔡壁如把電話給了柯文哲，郭守正把電話交給郭台銘。

郭柯先在電話中打了個招呼，郭說：「柯市長最近新聞很多。」柯回：「但新聞你比較大！」雙方講了幾句，郭禮貌性說有機會再拜訪；柯文哲說再看看時間；郭說柯新籌組政黨，成立大會那一天他會送花祝賀表達心意，但應該有其他的事不會出席。

郭辦指出，雙方通話時間很短，目前雙方幕僚還沒有見面的安排。

郭王密會 韓：我樂觀其成

國民黨總統參選人韓國瑜昨在桃園被問及郭王會一事時說，兩人都見過大風大浪、人生經驗豐富，「我覺得兩人見面，對我而言我是樂觀其成」，未來大家還是要團結；藍軍若是分裂，選戰後果會讓大家很擔心。

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