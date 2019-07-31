被藍委點名負起私菸案責任的上將 今天做這件事…

2019-07-31 18:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕私菸案持續延燒，前總統府侍衛長張捷因此案調職為陸軍委員，國民黨立委曾銘宗公開點名，曾任蔡英文政府首任總統府侍衛長、現任上將副參謀總長執行官劉志斌也應負責。劉志斌今日未對外回應此事，而是主持「民安5號」暨「萬安42號」演習研討會，盼參與演習人員持續精進，在必要時發揮最大動員能量，支援災害防救和軍事作戰任務。

劉志斌今日到後備指揮部主持演習研討會，邀集中央部會、縣市政府、公民營機關，以及國軍各作戰區、縣市後備指揮部等代表與會研討，會中由統裁部、內政部警政署針對年度執行概況提出報告，並進行意見交流，藉此建立共識，提升明年度演習成效。

劉志斌表示，他肯定此次「萬安42號演習」遵照總統「早期預警，讓民眾安心」的指導，運用「空中威脅告警系統」，結合國軍漢光演習，模擬飛彈來襲警報訊息，併用現行災防告警系統，先期告知在地居民，及早爭取預警時間，使全民防衛動員與災防機制，更臻完善。另他也認為，由於今年演習以「從嚴從難」原則實施綜合實作演練，且動員多個單位參與，也是體現軍民一體、全國齊心救災能力，是軍民同心守護家園最好的例證。

劉志斌也說，「全民防衛動員能量的有效發揮，端賴日復一日的累積。」期許與會人員，在既有基礎上，持續整合全民防衛動員與災防機制，結合地方應變計畫，向下紮根至鄉鎮市區、村里等單位，將準備工作做的更為細緻，面對災害來臨時，才能快速制變，確保民眾生命財產安全。

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