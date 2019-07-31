國安私菸案》「華航組」檢調行動 約談10多名華航員工

2019-07-31 13:33

〔記者黃捷／台北報導〕國安局私菸案風波未平，檢調專案小組分為「國安局組」及「華航組」分頭約談相關人等，國安局組今至國安局提供的秘密地點就訊團購人員，華航組也開始動作，以證人身分大規模約談華航10多名與專機免稅品採購業務相關的員工，預計傍晚會陸續移送台北地檢署複訊。

此次訊問行動也不同以往，地點並不在新北市調查處內部，而是調查人員外出就訊，視案情發展可能在現場約談更多關係人，目前訊問的對象不包括資深副總羅雅美、副總邱彰信等高層，但不排除下一波就約談華航高層到案。

檢調獲報，總統蔡英文「自由民主永續之旅」出訪友邦，總統府侍衛室的少校吳宗憲、張恒嘉負責承辦免稅菸品訂購業務，總量多達萬條，並企圖在7月22日回國當天透過禮遇通關夾帶入境。

新北市調查處22日當天在機場攔截，當場查扣近萬條菸品，並約談吳宗憲、張恒嘉等10名嫌疑人，檢察官複訊後對吳、張聲押禁見獲准，其餘8名人員則以20至50萬元不等金額交保。

檢調並於24日約談華航空中商用品供應營銷處規劃營銷組組長黃川禎，檢察官複訊後諭令20萬元交保，因黃從2012年就在空品處服務，承辦專機免稅品業務，後被調往機上餐部門1年多，華航為辦理此次「自由民主永續之旅」專機免稅品採購案，才又調他回來處理，因而懷疑他的上級主管對於私菸案早就知情。

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