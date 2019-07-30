國安私菸案》團購大戶非少校而是上士駕駛？調查局這樣說

2019-07-30 09:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢調偵辦國安局走私菸案進入第8天，《鏡週刊》今報導下單訂購菸品數量最多的，非先前傳出的國安少校吳宗憲，而是上士駕駛劉尊彰，光一個人就買了近900條菸，對此，調查局新北市調處回應，「不清楚、沒看到筆錄內容」。

台北地檢署昨向國安局函調派車單、人事編制等資料，及赴桃園機場調閱菸品序號釐清來源，經與總統府侍衛室及特勤中心協調後，終取得20人訂菸名單，經派駐國安局政風處的高檢署檢察官劉異海協調，另向國安局商借秘密地點開臨時偵查庭，以證人身分傳訊20人，訊後均請回。

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