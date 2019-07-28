國安局本週調查出爐 恐有第三波懲處

2019-07-28

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統府昨公布國安私菸案第二波懲處名單，除了前侍衛長、副侍衛長及兩位警衛主任外，警衛室的內衛、警情及侍從組三名上校組長均被記大過一支。國安官員認為，侍衛系統三位組長都遭處分，顯示總統貼身隨扈涉入團購私菸的可能性升高，國安局本週提出調查報告後，極可能會有第三波懲處名單。

國安官員指出，若是僅有侍衛長、副侍衛長及兩名少將警衛主任被處分，也許還可解讀成為了止血而做出的「象徵性」懲處，但這次連底下三名上校組長都被記一大過，顯示總統貼身隨扈的確很可能參與其中，若真是如此，未來國安局調查報告出爐後，勢必會再有一波懲處。

該名官員也提到，這一波懲處雖然有七名將校軍官被記大過，但沒有人被調離現職，這除了有人力銜接上的考量，也可能代表高層對這些幹部仍是「愛護有加」，未來除非國安局查出高階幹部直接參與團購私菸，否則這些人應該都會繼續擔任總統維安特勤任務。

至於被記大過對這些軍官有何影響，有軍方人士指出，現行制度並未明定被記大過者「一定」不能升遷，只能說軍方未來在派任職務時，可能會將其納入考量。

在考績方面，雖然現行「陸海空軍軍官士官考績績等及獎金標準」明定被記大過者不能給予乙上以上考績，但還是會考慮有無功過相抵。

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