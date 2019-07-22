蔡政府「開朝元老」彭勝竹 竟栽在小官攜菸醜聞

2019-07-22 23:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕負責總統維安工作的「永和警衛室」少校警衛官「吳宗憲」等人，竟趁總統出訪之際欲挾帶近萬條免稅菸入境，國安局長彭勝竹今日向總統請辭獲准，總統府侍衛長張捷亦自請處分、調職，上述二職務分別由國安局副局長柯承亨、副侍衛長柳惠千代理。政界人士觀察，雖彭勝竹行事嚴謹，但從國安人員陋習、情報訊息掌握等仍有不少加強空間，盼國安單位能藉機做好整頓。

空軍退役上將、曾任軍情局長並有駐外經驗的彭勝竹，是隨著蔡英文2016年5月上任的「開朝元老」，外界原研判，蔡政府首任國安局長，可能由前國安局副局長王西田、前國安會副祕書長陸小榮擇一出線，因此彭的脫穎而出，也被外界視為「黑馬」。

知悉彭勝竹的人員認為，彭是個沒有架子、照顧下屬且親和的人，其行事風格嚴謹，過去累積的豐富背景，對國安業務也有相當加分作用。但朝野立委對彭勝竹在立法院的表現則有不同看法，有立委私下直言，對於彭勝竹印象不深，因為彭出現的次數並不多；也有立委認為，彭勝竹答詢過於保守、被動，也被外界質疑，是否對自身業務不夠熟稔。

有政界人士指出，在面對中國的敵情威脅、假消息甚至發展組織，國安局能否有效掌握情報與因應，外界都在關注，但政界對其表現仍不夠滿意；另一方面，從此次國安人員欲帶大批未稅菸入境之事，即可窺見國安單位內部有些陋習，至今卻無法有效處理，更引發總統震怒，國安單位務必藉此機會做好整頓。

另外，遭調職的張捷曾擔任陸軍官校校長、陸軍司令部副參謀長等重要職務，2017年12月接下總統府侍衛長一職並晉任中將。雖在今年下半年將官晉任典禮前，外傳飛官出身的副侍衛長柳惠千可望晉任侍衛長一職，讓張捷可到軍團獲充分歷練。軍方人士表示，雖張捷並未在上一波將官調任名單之列，但顯見高層對其看重程度，如今張受此風紀事件牽連，是否影響未來發展有待觀察。

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