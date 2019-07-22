內神通外鬼？ 特勤走私菸品提早運抵停機坪混進總統車隊

2019-07-22 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕國安局安全人員吳宗憲藉總統蔡英文出訪他國勤務進行走私，利用不需過檢的「國賓禮遇」，竟分批訂購大量不同品牌的香菸，在總統專機抵台前就把9000多條的香菸分裝在航空貨櫃，並在「特定時間」運抵停機坪，以便混入「總統車隊」，有人認為可能其中有作業人員在「協助掩護」。

綜合媒體報導，有國安局安全人員想利用總統出訪專機出入境行李不需檢察的「國賓禮遇」來走私9800條的香菸，而根據不願具名的海關人員表示，涉案的國安局安全人員分批訂購這些大量香菸，事先分裝成5個貨櫃，存放在桃園機場管制區內的華膳空廚免稅品倉庫內，並提前運抵停機坪，準備在總統專機降落後偽裝成專機的卸載貨物，混入車隊中過檢。

幸虧新北市調查站事前接到立委黃國昌檢舉，也事先和桃園機場海關及桃調站進行全面監控，在這5個放置菸品的貨櫃上車後直接全數查扣，並且逮捕相關人員。有熟悉作業流程的人員對此懷疑，大量香菸能存放在機場管制區內倉庫，並在專機降落的「特定時間」運到停機坪，其中可能有人員也協助掩護。

事後總統府也對此要求徹查，下令全面偵辦，為了對此事負責，國安局長彭勝竹已經請辭獲准，而總統府侍衛長張捷則自請處分，並將予以調職。

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