軍旅蒙塵》張捷入冷宮 恐一年後退伍

2019-07-24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文總統「永和警衛室」少校警衛官吳宗憲等人，涉嫌利用總統出訪，企圖夾帶近萬條免稅香菸入境，國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷因而去職。國防部昨表示，張捷因此案督導不周，因此昨起調任陸軍司令部委員。根據國軍法規，如張捷一年內無新職務，將面臨退伍命運。

調任陸軍司令部委員

據了解，原有大好前程的張捷，為陸軍裝甲兵科較少見的高階將領，治軍嚴格且身先士卒，獲得高層不錯的評價，也被視為接任軍團級中將指揮官的熱門人選，縱使總統今年六月核定將官新職時未被調動，日後獲重用的機會也相當大。

但張捷此次因下屬闖禍扛責，對未來軍旅生涯已造成衝擊，根據「陸海空軍軍官士官服役條例」第十四項規定，司令部委員屬於「逾越編制員額」，算是國軍將領「冷宮」職務，依規定如調任一年內未有其他職務安排，就須強制退伍。

不過，調任司令部委員者，並非無「敗部復活」的先例。現任陸軍司令部政戰副主任趙代川少將，在二○一七年捲入憲兵濫搜案，遭調離國防部保防安全處長職務，並轉任陸軍司令部委員。但高層看重趙的能力，透過職務調動讓趙短期「過水」他職，避免趙須依法退伍。趙代川去年赴國安局任少將研究委員，並在去年九月調任現職。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法