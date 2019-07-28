未在國民黨立委提名名單 楊瓊瓔︰還在思考

2019-07-28 14:22

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨全代會宣布立委提名及徵召名單，卻不見台中市副市長楊瓊瓔及外傳將到台中市第一選區挑戰現任立法院副院長蔡其昌的張顯耀，外傳國民黨早內定徵召楊瓊瓔參選台中市第三選區立委，但楊考量會被綠營議員逼辭，不願太早通過提名，才暫時未發布；楊瓊瓔則否認，強調參選立委，「大家一直在鼓勵，但還在思考」。

台中市副市長楊瓊瓔，在本屆立委受大環境影響，敗給時代力量的洪慈庸，但外界都認為她一定會捲土重來，在下屆立委選舉與洪慈庸再次對戰，但國民黨今天召開全代會，公布立委提名及徵召名單，卻不見楊瓊瓔。

外界質疑，國民黨在下屆立委選舉，台中市第三選區早內定徵召楊瓊瓔參選，但楊瓊瓔考量會被綠營議員逼辭副市長，因此不願太早通過提名，黨中央也尊重，目前才留中不發。

對於外界質疑，楊瓊瓔表示，沒有那個事，感謝外界關心，強調目前主要工作就是「將本份做好」，針對立委選舉，「大家一直在鼓勵，但還在思考」。

另，外傳國民黨將徵召前立委張顯耀到台中市第一選區參選立委，挑戰現任立法院副院長蔡其昌，但一直「只聞樓梯響，不見人下來」，這次全代會也未提名或徵召，讓外界霧裡看花，不知國民黨在搞什麼，外界猜測應是張顯耀沒有參選意願。

張顯耀本人未接電話，國民黨台中市黨部主委顏文正則表示，市黨部已將張顯耀提送黨中央提名小組核定，但仍需召開中常會確定，因張顯耀今天有事，人在國外才未出席全代會，黨中央預計下週召開中常會應即可定案。

蔡其昌特助蔡克斯則表示，對於國民黨內部提名，沒有評論，蔡其昌將秉持一步一腳印，努力耕耘及建設台中市海線地區，讓海線愈來愈好。

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