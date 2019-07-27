選戰加溫！ 中市立委黃國書東南區服務處成立

2019-07-27 13:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六選區（中西東南區）立委選戰提前開跑，民進黨立委黃國書為加強深耕東南區，先前就在南平路與忠明南路口籌設的東南區服務處，今天正式成立，近千名鄉親前來力挺，現場氣氛熱鬧滾滾，黃國書表示，期待東南區服務處成為與鄉親交流的據點，未來能夠就近服務大家。

今天的服務處成立茶會中，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅、民進黨台中市黨部主委何明杰與台中市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進、江肇國、黃守達等人及多位里長到場祝賀，交通部政務次長黃玉霖也代表林佳龍致意。

張廖萬堅說，黃國書是他台中一中高一屆學長，兩人自民國86年第一次選上市議員後共事多年堅持專業問政，這兩年民進黨因為推動改革，開啟了諸多戰場，導致年底選情艱困，但黃國書是公督盟推薦的優秀立委，希望民眾能繼續給他連任服務的機會；何欣純接著表示，大里太平區和東南區密不可分，可說是「半日生活圈」，許多建設需要攜手合作，會和黃國書並肩作戰，共同爭取地方重大建設。

蔡其昌說，黃國書是立院公認教育文化委員會表現第一名的立委，而黃國書為了推動地方發展轉戰交通委員會後，同樣表現亮眼，他更開玩笑稱「還好現在已經是副院長，否則若同在交通委員會，表現恐被黃國書比下去。」

黃國書則表示，近年來因為東南區人口顯著成長，為了提升服務量能，減少東南區鄉親的舟車勞頓，決定增設東南區服務處，期望未來就近聆聽基層的心聲、了解民眾的需要、解決鄉親的問題。

他最後強調，兩屆立委任內在中央已成功推動國民體育法、偏鄉教育條例、國家語言發展法等法案三讀通過，在地方也成功爭取到公舘學府路打通、旱溪排水大康橋整治計畫、74號道路增設旱溪六順橋南入匝道等建設，承諾持續深耕地方，加速推動舊城翻轉復興，讓台中市民看見中西東南區的進步與改變，也希望大家能給他繼續服務的機會。

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