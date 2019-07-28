國民黨全代會 韓國瑜拿鋤頭象徵鋤破民進黨

2019-07-28 11:24

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨全代會今正式提名高雄市長韓國瑜成為總統候選人，並在會中舉行造勢橋段，由黨主席吳敦義與韓國瑜手拿鋤頭，象徵鋤破民進黨施政，隨後再安排所有立委參選人分批上台，每人手持保齡球，透過螢幕配合，讓綠色的保齡球瓶「全倒」，進行聯合大造勢。

國民黨也邀請黨內菁英，包含縣市長、縣市議會議長、立委參選人、前主席、前副主席等一起上台，手牽手接受全場歡呼，高呼「國民黨勝利」、「立委全壘打」、「中華民國萬歲」等口號，展現大團結氣勢。

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