切割宋建樑！ 國民黨發聲明：堅決反對納粹及法西斯主義

國民黨員宋建樑涉不實連署，昨晚赴新北地檢署接受應訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢。（資料照）

2025/04/16 14:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委李坤城的領銜人、國民黨員宋建樑涉不實連署，昨晚赴新北地檢署接受應訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢，引發各界批評。國民黨也發聲明切割：「堅決反對納粹、反對法西斯」。

國民黨在臉書發聲明切割宋建樑，聲明指出針對罷免民進黨立委行動中，有民眾現身穿納粹符號、比出不當手勢的行為，國民黨表達絕對反對納粹及法西斯主義的立場。

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國民黨表示，堅定反對納粹、反對法西斯、反對任何形式的極權與人權迫害。納粹主義代表極端獨裁、種族清洗與戰爭挑釁，是人類文明最深刻的傷痕。國民黨強調自二戰以來，親身參與八年抗戰，與世界民主陣營並肩對抗納粹與軍國主義，是以血與淚換得民主自由，為自由世界秩序奮戰不懈。要談「反對法西斯」，國民黨絕對有資格。

國民黨切割宋建樑，指當事人過去多次明確表示行動與國民黨無關，民進黨卻見獵心喜、抹黑帶風向，只為打擊罷免行動、模糊焦點、掩蓋共諜危機與司法追殺的真相。聲明中還指出民進黨過去便有使用希特勒作為文宣廣告、利用納粹議題抹黑對手的黑歷史，現在卻大吃歷史的人血饅頭。

最後國民黨重申，鄭重反對納粹、反對法西斯、反對極權暴力，但更拒絕民進黨以雙重標準操弄輿論、消費歷史、掩蓋自身清算打壓罷免者的事實。強調「台灣的民主不能被扭曲，人民的聲音不能被抹黑，國民黨會堅定守住底線，絕不容許民進黨用歷史的悲劇掩蓋今日的清算。」

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