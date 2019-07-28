謝龍介要與無黨合作挑戰陳亭妃、王定宇 2人這樣說…

2019-07-28 09:49

〔記者蔡文居／台南報導〕明年立委選舉，台南市6個立委選區，國民黨在民進黨立委陳亭妃的第三選區及立委王定宇的第六選區仍找不到適合人選。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示將採對外徵才方式，並考慮與無黨合作，挑戰陳亭妃、王定宇。陳、王今天異口同聲說，不管什麼流，把自己的工作做好最重要。

國民黨台南市黨部日前在台南6個立委選區已完成4個選區人選的提名，另2席將對上民進黨的強棒陳亭妃和王定宇，目前國民黨尚無適合人選。

謝龍介表示，市黨部將對外徵才，尋求與無黨合作，希望藉此讓國民黨總統選舉的選票可以達到極大大化。

他表示，在目前國民黨延續去年的韓流，氣勢比民進黨還要好的情況下，無黨人士如果以國民黨身分參選，至少光韓粉的支持，就有一定的基本盤。未來，甚至藍營也不排除採取海選的方式覓才。

立委陳亭妃表示，無論國民黨是誰參選，有無韓流，她都步步為營，好好做好自己的工作，從過去到現在，每天都當成是在選舉，一刻也沒停過，把選民的事當成我們的事，認真面對每一場選舉，穩紮穩打，只要有選民做後盾，「無論什麼流，都能夠抵抗」。

王定宇也認為，選舉千變萬化，把自己的本務工作及自己的選區做好，才是最重要。不管什麼流，做好自己的工作最實在，選民也才願意繼續支持，如果自己做不好也沒用，他尊重國民黨的提名策略。

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