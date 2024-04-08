南亞林口廠大火33小時仍見濃煙 近百消防員「大熔爐」續灌救

南亞塑膠大火悶燒逼近33小時，大量塑膠粒子持續燃燒，不時竄出濃煙，消防持續射水降溫。（記者吳仁捷翻攝）

2024/04/08 11:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市泰山區南亞塑膠林口廠大火持續，從7日凌晨2時許獲報失火至今，已逼近33小時，因現場仍有上百噸塑膠粒子悶燒，間歇性竄出濃煙，近百名消防員在場射水降溫排煙，持續殘火處理，起火原因仍待火勢撲滅後進一步釐清。

異味可能影響新北6區

新北市環保局昨（7）日晚間表示，泰山區南亞塑膠工廠昨天凌晨發生火警，根據昨晚氣象署預報，風向由東風轉為西北偏北風，依據擴散模式模擬，今日上午6時至下午5時，異味可能影響範圍將包含新北市林口區、泰山區、新莊區、樹林區、板橋區、土城區，請民眾多加留意。

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據了解，南亞塑膠林口廠二課工廠、辦公室火災後，由於建築採混凝土RC構造，廠方對外宣稱的100噸PP塑膠粒子原料，及200噸CPP成品膜燃燒後，受林口台地強風吹拂，巨量塑膠易燃物火勢猛烈，加上RC建築無法破壞通風，形同在「大熔爐」內滅火，且內部火載量大、溫度極高，無法直到打到火點，增加滅火難度。

現場消防員透露，由於現場堆置難以計量的塑膠粒子、燃燒後塑膠殘留物，射水撲滅後又再復燃竄出大量火煙，消防員就周而復始般，持續射水、降溫、排煙、退避（黑煙），再開始射水、降溫、排煙、退避，但何時能完全撲滅，仍須視現場燃燒狀況而定。

南亞塑膠大火悶燒逼近33小時，大量塑膠粒子持續燃燒，不時竄出濃煙。（記者吳仁捷翻攝）

南亞塑膠大火悶燒逼近33小時，大量塑膠粒子持續燃燒，不時竄出濃煙。（記者吳仁捷翻攝）

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