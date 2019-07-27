網評「中共高層認證最聽話台灣媒體人」選台中立委？ 當事人反駁

2019-07-27 15:58

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨中常會24日甫通過徵召台中廣播總經理莊子富參選台中市第7選區（大里、太平）立委選舉，將挑戰爭取連任的民進黨立委何欣純，不過網路上流傳一張莊子富，今年5月出席「兩岸媒體人北京峰會」的照片，質疑他是「中共高層認證最聽話媒體人參選台中立委」；莊子富今天表示不同意此說法，但言論自由是台灣最珍貴的資產，尊重不同想法民眾的看法，不會隨之起舞。

台灣多家媒體高層，今年5月參加「兩岸媒體人北京峰會」，中國全國政治協商會議主席汪洋在會議中面對台灣媒體高層時，訓示這些媒體高層要努力宣傳「一國兩制」，除譏諷美國沒勇氣與中國打一仗，還說實現祖國和平統一的「時和勢」都在中國，出席媒體高層遭批評是「聽訓」，莊子富也是其中一人。

臉書社團「父酬者聯盟」近日更貼文，「驚！中共高層認證最聽話媒體人參選台中立委！」並附上一張莊子富今年5月出席「兩岸媒體人北京峰會」的照片，質疑接下來還會有多少這種受中共青睞，期待他們在台灣幫忙宣傳一國兩制的候選人呢？而台中選民又會怎麼看待這位備受中共高層期待的候選人？這就考驗台中選民的智慧了。

莊子富今天受訪時表示，「兩岸媒體人北京峰會」已經舉辦第4年，當初出席單純只是想進行兩岸媒體交流，而且不只他，平面、電子、廣播有許多人出席，強調身為客人，主人安排基於禮貌只能「客隨主便」，不過「他講他的，我聽我的」，認為台灣3、40年的教育，不會短短5分鐘講話就被洗腦，並說自己反對「一國兩制」，還說台灣是主權獨立國家，不可能接受。

對於臉書社團上說他是「中共高層認證最聽話台灣媒體人」，莊子富不同意此說法，但認為台灣是民主、言論自由的國家，網友有不同看法都會尊重，不過提醒部分網友的留言已涉及人身攻擊，目前雖未準備提告，但提醒網友能謹守法律規範。

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