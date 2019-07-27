盧秀燕粉專被爆封鎖「異見」 議員批：不准說嘴一言堂

2019-07-27 11:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕近日有網友在臉書社團發文「請問有人被盧秀燕市長的臉書封鎖嗎？」市議員江肇國今（27）日痛批，許多網友回覆留言帳號已被封鎖，原因包括批評空污、賣社宅用地等，盧秀燕臉書變成一言堂，不容異己，把花公帑維護的臉書當成個人取暖平台。

市府︰多管道提供市民使用 無一言堂情況

市府新聞局長吳皇昇說，據瞭解，市長臉書小編對於許多市民的理性反映，即使訊息眾多難以一時消化，也都會盡力轉達給各局處評估及處理，這一點必須要給予肯定，市府也相當謝謝市民朋友的意見。

吳皇昇表示，市府同時也有區公所、1999、市長信箱等多平台管道來提供給市民使用，在意見的表達上沒有阻礙，在理性討論及反映的前提底下，並無一言堂的情況。

江肇國說，網友對自己的帳號被盧秀燕臉書封鎖熱烈迴響，甚至分享被封鎖的原因，包括留言空污嚴重請市長處理、詢問市長上任火速出售公有地原因、總統來台中為何嗆聲不交管，甚至有詢問盧秀燕競選市長經費明細即被封鎖。

他批評，市長臉書維護的費用由市府預算支出，用的是公務人力，都是全民買單，但不論是市政議題還是民眾陳情，只要與市長意見不合，留言的帳號就會被直接封鎖，容不下民意，難怪網友無奈嘲諷盧市長「賣土地及封鎖不一樣的意見表達，效率特別快」。

江肇國表示，前市長林佳龍市府時期的臉書、市長信箱、官方LINE帳號與1999市民一碼通，這些民情反映的管道，除了情緒性謾罵的情況，都會依循民眾反映的內容要求市府相關局處回應。

他痛批，盧秀燕身為直轄市市長，還以媽媽市長自豪，盧市府卻沒有聆聽市民聲音的度量，把與民眾互動性最高的臉書經營成專斷獨行的一言堂，根本就是把花費公帑維護的臉書當成個人取暖的平台，也打臉自己要把台中市政打造為陽光透明、全民參與的口號。

網友們則大酸「媽媽市長玻璃心」、「一定是因為你沒用簡體字 沒有同路人的味道」、「問題無法解決就解決提出問題的人啊～眼不見為淨」、「怪不得上次逛到他臉書時，底下留言都是無比的讚賞他的言論!!原來不好的言論都被封鎖了!」、「這樣她的版才能有良政的成績炫耀啊！呼喊時燕麥粉會狂呼喊讚，燕麥粉」。

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