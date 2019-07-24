中市府嗆自辦台灣燈會 議員：砲打中央不會讓燈會辦得更好

2019-07-24 20:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府質疑交通部觀光局遲未確定補助2020台灣燈會經費多寡，揚言不排除自辦，市議員施志昌批評市府一再用政治語言與動作砲打中央，不會讓燈會辦得更好，市民都已經看膩盧市府只會鬥爭中央的手段，做事卻沒半套，中央已允諾固定補助沒問題，希望觀旅局好好規劃，讓台中市民能夠因燈會而驕傲。

施志昌說，當初盧市府搶辦燈會，說毋須中央補助，最後又要中央加碼。而中央在被盧市府綁架同時，市府又自行宣布台灣燈會要從12月起辦，即使中央想支持，誰知道「善變」的盧秀燕會不會又讓整體燈會的辦理做重大變更？呼籲市府不要一再用政治語言與動作砲打中央，這不會讓燈會辦得更好，希望觀旅局好好規劃，讓台中市民能夠因燈會而驕傲。

市議員楊典忠則指出，市府從年初參加行政院會就說要爭取舉辦2020台灣燈會，爭取到手已過半年了，還在抱怨「中央補助款呢」？議會至今只看到抱怨、沒看到燈會計畫內容，連燈會預算都還沒送來議會審議，台灣燈會來沒辦，市府都發這些沒補助款的新聞，讓人搞不清楚，市府究竟是要辦燈會，還是只要錢？奉勸觀旅局長多做點事、少些政治，燈會盛大，經費自然就不用愁。

陳清龍議員則說，中央與地方因分屬不政黨，致衍生卡不卡補助的疑慮，市府財政困難，目前各局室為辦台灣燈會都節衣縮食，呼籲市府「不要賭氣」。交通部觀光局為吸引國外旅客，每年舉辦台灣燈會，都有固定額度及相關經費補助，而且目前交通部長是前台中市長林佳龍、觀光局副局長也是前台中市水利局長周廷彰，兩人都很了解台中，相信也不會卡住台中，市府應以嚴謹及科學的方式舉辦燈會，大家高高興興一起來完成。

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