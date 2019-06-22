把賣地責任推給林佳龍 議員斥盧秀燕謊話連篇

2019-06-22 06:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員江肇國在議會踢爆，市長盧秀燕就任半年即標售53億市有地，恐成新一代賣地王；盧秀燕反駁說，標售的新光區段徵收配餘地，前市長林佳龍就決定標售。對此，江肇國今（22）日直斥，根本是謊話連篇、矇騙市民！

江肇國在臉書貼文說，新光區段徵收8.6公頃配餘地，區位好、地段佳、交通便利，林佳龍希望將這些住宅區土地變更為低碳產業園區，並規劃「只租不售」，帶動地方產業的活絡。林市府也著手都市計畫變更程序，開過地方說明會，完全沒有出售計畫。

他又說，盧市長上任後直接終止整個計畫，並把其中最值錢的4.7公頃1次標售。事實上，新光區段徵收早已開發完成並財務結清，剩下來的配餘地都是盈餘，沒有出售的必要。盧市府急著賣地的背後原因引人猜疑？還有什麼臉把責任推給前朝呢？

江肇國痛批，盧市府還以「配餘地」作為話術欺騙市民，與胡志強市府當時強調出售抵費地和配餘地不是賣市有地、不是賣祖產的說法如出一轍。完全忽略只有市府能賣這些地，標售所得也回到市府基金，這就是市有地。市府玩文字遊戲，根本是愚弄市民。

市府地政局長吳存金則澄清，區段徵收配餘地屬自償性基金財產，與一般市有財產不同，其處分方式依法得予標售、標租及設定地上權。標售所得將全數撥入實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

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