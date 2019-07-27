台中生廚餘發電回收量少 環保局：年底擴及全市都回收

2019-07-27 08:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市外埔綠能生態園區為全國第一座也是最大的生質能源廠，透過廚餘厭氧及稻桿氣化發電試營運半年多，今年7月開始收取甲安埔等8區生廚餘，但每天日收不到6公噸，也未申請到電業執照，被批發電有困難，也遭議員抨擊園區沒問題，是環保局「廚餘回收的前端作業」沒做好。

外埔綠能園區去年9月由前市長林佳龍風光開幕展開試營運，這座採公私合作，以ROT（整建、營運、移轉）方式引進禾山林綠能公司，投入民間資金6.3億元整建廠房設備，並獲中央分年補助5億元，建置稻草、廚餘等收運系統，及補助沼渣、沼液等副產品去化「垃圾變黃金」。

但園區已完工且開始試營運的第1期生廚餘厭氧發電廠，以滿載發電量估算，須年收3萬噸生餘（每日收平均約82公噸），可產電近487萬度，環保局開始收大甲、大安、外埔、后里、潭子、大雅、豐原與神岡8區的生廚餘，但每天共收不到6公噸，被市議員黃守達抨擊「廚餘發電效率差，還要盧秀燕別裝傻！」

黃守達說，生廚餘回收量太少，自己實地到園區考察，認為厭氧電廠的機具是德產，處理廚餘流程也沒問題，廚餘量過少問題是出在回收前端作業，指環保局未能建立市民生熟廚餘分類習慣、多層次的廚餘回收通路。

環保局指出，7月回收甲安埔的生廚餘量才20多天，民眾還在學習適應如何分類，且當地以農業為主，生廚餘量本來就有限，8月起收運清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚與山城等8區，集合式住宅多，回收預計可增加至日收20噸，今年底會陸續完成全市29區的生廚餘回收，評估可達到80噸，並且加強宣傳，派出環保志工或舉辦活動等宣導。

環保局表示，台中市垃圾約20％為生廚餘，一天有200公噸，如果回收到5、6成，除了減少焚化空污，也減少焚化處理費，送入外埔園區以厭氧發酵產出甲烷氣發電，及生廚餘消化後所產生的沼渣，能作為天然環保的農用肥料。

環保局也說，第1期生廚餘厭氧發電廠項計今年底取得電業許可，可正式發電、售電，第2期發電廠預計明年興建，後年上線，到時滿載發電量估算，每年須收5.4萬噸生廚餘，可產生877萬度電。

環保指出，該園區是利用閒置已久的外埔堆肥廠轉型再生，廠商每年付市府租金22萬元及固定權利金50萬元，未來售電也須支付20%的回饋金，但是園區設立也並非以商用營利為目的，而是透過回收生廚餘，減少垃圾量進焚化爐，也減少空污，也避免露天燒稻稈。

環保局再次提醒，生廚餘指未經烹煮或料理前所挑剩的菜葉、菜心、果皮、果肉、咖啡渣、茶葉渣等，勿將蛋殼、硬果核（芒果籽、酪梨籽等）、硬果殼（椰子殼、榴槤殼等）、長纖維（筍殼、甘蔗皮、玉米殼等）、花材，以及塑膠繩袋、橡皮筋、稻稈等雜質丟入生廚餘回收桶中，盼民眾共同支持，一起更環保。

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